Avellaneda celebró el deporte como herramienta de inclusión y desarrollo comunitario

La Municipalidad de Avellaneda realizó hoy un acto de Distinción Deportiva, encabezado por el intendente Gonzalo Braidot, con el objetivo de reconocer a instituciones, equipos y deportistas que, a lo largo del año 2025, se destacaron por su desempeño, compromiso y aporte al desarrollo del deporte local.
En primer lugar, se entregaron distinciones a instituciones que promueven el deporte, reconociendo su rol formativo y social en la comunidad. Recibieron este reconocimiento Dolbi, la UAA, la EESO Nº 717, la Esc. Nº 1205 «Comandante Luis Piedra Buena» y la E.E.S.O.P.I. N.º 8206 «Roberto Vicentin».
Asimismo, se otorgó una Distinción Especial a Paula Quarin y Maximiliano Giménez, por su compromiso, colaboración y destacado desempeño durante la Estudiantina Avellaneda 2025, alentando la participación y el acompañamiento de sus compañeros en cada disciplina.
Durante el acto también se reconoció a equipos deportivos que alcanzaron importantes logros en competencias locales, regionales, provinciales y nacionales. Entre ellos se distinguió a clubes de la ciudad por resultados obtenidos en disciplinas como fútbol, vóley, básquet, handball, hockey, pesca, bochas y fútbol senior, destacándose instituciones como Club Atlético Tigre, Club Deportivo Belgrano, Club Juventud Itatí, Club Barrio Norte, Club Pumas de Avellaneda, Defensores de la Costa, Unión Avellaneda, Club Atlético Mandiyú, Avellaneda Club de Fútbol, Banda Roja y Club Santa Ana, entre otros.
Deportistas
Finalmente, se realizó un amplio reconocimiento a deportistas distinguidos del año 2025, quienes representaron a Avellaneda con compromiso y excelencia en disciplinas como atletismo, taekwondo, básquet, BMX, ciclismo, calistenia.
Duatlón, triatlón, fútbol, golf, handball, hockey, karting, automovilismo, mountain bike, motocross enduro, patín artístico, tenis, tiro, vóley, bádminton, pádel, kick boxing, boxeo y atletismo con discapacidad, logrando campeonatos, podios, clasificaciones nacionales e internacionales y destacadas participaciones competitivas.
Desde la Subsecretaría de Deportes, encabezada por Guillermo Vicente, se valoró especialmente el esfuerzo cotidiano de deportistas, entrenadores, familias e instituciones, y se reafirmó el compromiso de seguir acompañando políticas públicas que fortalezcan el deporte como herramienta de inclusión, formación y construcción de comunidad.
Reconocimiento al esfuerzo
El intendente Braidot felicitó a los deportistas destacados de este año y a las instituciones a las que representan y acompañan, «valoro todo lo que hemos logrado en este 2025», profundizó.
En ese punto quiso agradecer a las empresas que han decidido celebrar de una manera distinta sus aniversario, «que es algo que nos gusta, que es celebrando el deporte como la Unión Agrícola de Avellaneda y Dolby», amplió el concepto.
Aseguró que el próximo años se van a sumar más empresas a este tipo de desafíos. «Que es que se respire el deporte en nuestra ciudad, porque todos sabemos lo que significa el deporte, y todos sabemos lo que significa lo que van a recibir ustedes aquí hoy, que no es otra cosa que el reconocimiento, la valorización de que el esfuerzo vale la pena», fundamentó el mandatario municipal.
En tal sentido se permitió recordar lo que fue al agasajo a los mejores promedios de la ciudad, «es un reconocimiento a aquel que realmente le dedicó constancia, esfuerzo, horas extras a tratar de hacer lo mejor posible eso que quiere o que tiene que hacer, que en su caso es su actividad deportiva que han elegido», destacó.
Sostuvo que las instituciones deportivas de la ciudad son una parte fundamental del entramado institucional de la localidad, «para que nuestra ciudad siga creciendo, acompañando, estando al lado de nuestros jóvenes, para que puedan desarrollarse de la mejor manera», se ilusionó.