Edición 2025

Avellaneda celebró el deporte como herramienta de inclusión y desarrollo comunitario

Encabezado por el intendente Gonzalo Braidot, el Municipio de Avellaneda realizó el acto de Distinción Deportiva 2025, donde se reconoció a instituciones, equipos y deportistas que se destacaron a lo largo del año por su desempeño, compromiso y aporte al fortalecimiento del deporte como motor de inclusión y construcción comunitaria.