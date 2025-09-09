En 9 de Julio

Detuvieron un desmonte ilegal en el norte santafesino

Además de denunciar el hecho ante la Justicia, desde la cartera de Ambiente de la Provincia se clausuró el predio en donde una empresa deforestó casi 50 hectáreas de bosque nativo de conservación prioritaria y avanzó con obras sin contar con las autorizaciones correspondientes.