Siete hombres quedaron en prisión preventiva en el marco de un legajo penal en el que se los investiga por vender cocaína y marihuana al menudeo en Vera. Las iniciales de los imputados son JAV, MEV, WMV, MNA, GRFO, JCAR y NAM.
Prisión preventiva para siete hombres investigados por vender cocaína y marihuana al menudeo en Vera
Así fue resuelto a partir de lo solicitado por el fiscal Sebastián Galleano, en una audiencia desarrollada esta mañana. De acuerdo con las atribuciones delictivas, los imputados actuaban de forma coordinada y con división de roles en diferentes domicilios. Fueron detenidos en allanamientos realizados el sábado pasado, en los cuáles se secuestraron estupefacientes, armas de fuego, dinero en efectivo y otros elementos de interés para la investigación.
Las privaciones cautelares de la libertad fueron solicitadas por el fiscal Sebastián Galleano e impuestas por el juez Gustavo Gon, en una audiencia desarrollada esta mañana en los tribunales verenses.
Luego de conocer la decisión del magistrado, el funcionario del MPA valoró que “aunque los abogados defensores solicitaron medidas alternativas, el juez consideró que eran insuficientes para mitigar la peligrosidad procesal e hizo lugar a nuestro requerimiento”.
El abordaje de los ilícitos investigados por parte de la Unidad Fiscal Especializada en Microtráfico de la Fiscalía General se enmarca en los objetivos priorizados por el MPA en su Plan de Persecución Penal.
Siete domicilios
Galleano sostuvo que “los imputados llevaron adelante la venta minorista de drogas al menos entre mediados de enero de este año y el sábado pasado, cuando fueron detenidos en allanamientos que se realizaron en siete domicilios”.
Al respecto, detalló que “antes de esos procedimientos, diversas diligencias investigativas habían permitido determinar dinámicas típicas de microtráfico que excluyen cualquier hipótesis de consumo personal”.
El fiscal también remarcó que “los inmuebles allanados cumplían funciones específicas de acopio, fraccionamiento, venta, resguardo y coordinación, en el marco de un circuito organizado de comercialización de estupefacientes”, y aseveró que “los siete hombres investigados actuaban con una clara división de roles”.
Según enumeró el fiscal, “en los operativos policiales en los que se concretaron las detenciones se secuestraron cocaína y marihuana; semillas y elementos de cultivo de cannabis; dos revólveres; objetos comúnmente utilizados para fraccionar drogas; balanzas de precisión; teléfonos celulares y otros dispositivos electrónicos”.
Calificaciones penales
A los siete imputados se les atribuyó la coautoría de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización agravada (por la intervención organizada de tres o más personas). A su vez, al hombre de iniciales JAV además se le endilgó la tenencia ilegítima de arma de fuego y municiones.