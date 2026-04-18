Judiciales

Prisión preventiva para siete hombres investigados por vender cocaína y marihuana al menudeo en Vera

Así fue resuelto a partir de lo solicitado por el fiscal Sebastián Galleano, en una audiencia desarrollada esta mañana. De acuerdo con las atribuciones delictivas, los imputados actuaban de forma coordinada y con división de roles en diferentes domicilios. Fueron detenidos en allanamientos realizados el sábado pasado, en los cuáles se secuestraron estupefacientes, armas de fuego, dinero en efectivo y otros elementos de interés para la investigación.