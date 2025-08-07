Más de $ 120 millones para obras y equipamientos en escuelas de San Justo

El senador provincial Rodrigo Borla entregó esta semana un total de nueve aportes económicos pertenecientes al Fondo para la Atención de Necesidades Inmediatas del Ministerio de Educación a instituciones educativas del territorio que representa en la Cámara Alta de la Legislatura Santafesina.
Fue en el marco de la inauguración de una nueva aula del programa MIL aulas de la cartera educativa provincial y que tuvo lugar en las instalaciones de la Escuela Manuel Láinez de la ciudad de San Justo. Se trató del séptimo espacio habilitado en el departamento para el dictado de clases mientras que otros 12 se encuentran en plena ejecución.
En cuanto al destino de los FANI; el detalle a continuación de las Escuelas del Departamento San Justo que lo recibieron, el monto y el destino que cada una de ellas les dará a los recursos:
$ 17.169.444 para la Escuela Nº 430 José de San Martín de la localidad de Colonia Dolores, para ser destinados a la compra e instalación de 2 equipos de aire acondicionado y adecuación de instalación eléctrica.
$ 20.995.971 para la Escuela Superior de Comercio Nº 45 de la localidad de San Justo, para ser destinados a la adecuación de espacio para servicio de copa de leche.
$ 5.172.701 para la Escuela Nº 6068 de la localidad de Naré, para ser destinados a reparación de cubierta en aula y cambio de cielorraso.
$ 22.320.000 para la Escuela Nº 431 de la localidad de San Justo, para ser destinados al cerramiento del tinglado SUM.
$ 4.517.800 para la Escuela Nº 750 de la localidad de La Penca y Caraguatá, para ser destinados a reparación de muros interiores y exteriores del edificio.
$ 15.636.668 para la Escuela Técnico Profesional Nº 351 de la localidad de Pedro Gómez Cello, para ser destinado a la adquisición y colocación de 10 equipos de aire acondicionado.
$ 9.320.868 para el Jardín de Infantes Nº 94 de la localidad de San Justo, destinados a la adquisición e instalación de 7 equipos de aire acondicionado.
$ 12.998.985 para la Escuela Nº 713 de Colonia La Mora para ser destinados a arreglos de muros y pintura.
$ 19.821.078 para la Escuela Nº 6233 de Los Saladillos (San Justo) para ser destinados a reparaciones generales y construcción de tapial de frente del establecimiento.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.