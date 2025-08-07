Educación

Más de $ 120 millones para obras y equipamientos en escuelas de San Justo

Fue en el marco de la inauguración de una nueva aula del programa MIL aulas de la cartera educativa provincial y que tuvo lugar en las instalaciones de la Escuela Manuel Láinez de la ciudad de San Justo. Se trató del séptimo espacio habilitado en el departamento para el dictado de clases mientras que otros 12 se encuentran en plena ejecución.