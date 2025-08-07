Convención reformadora: otra jornada histórica para Vera

Vera volvió a ser protagonista de otra jornada que marcará un hito importante en el diario de sesiones de este proceso que trazará los lineamientos de la vida de todos los santafesinos por el próximo medio siglo.
Distintos referentes institucionales, ciudadanos, jóvenes estudiantes y pueblos originarios pudieron expresar con absoluta claridad una visión diferente de una realidad que muchos convencionales desconocían.
Llamó la atención que el departamento Vera haya sido prácticamente el único que realizó un trabajo previo para llevar propuestas concretas a las distintas comisiones.
Al final del encuentro, el senador Osvaldo Sosa expresó su “satisfacción y orgullo por el papel desempeñado por cada uno de los participantes, felicitándolos por la brillante exposición de sus ponencias en un escenario totalmente nuevo para todos, lo que reafirma el acierto de haberlos convocado porque forman parte de un equipo que son los mejores asesores que pude conseguir”.
El abanico de sectores que expusieron fueron la muestra más cabal del nivel de participación que tuvo la tarea previa que permitió realizar un trabajo, tan prolijo como preciso, con una propuesta integral y sobre todo aquellas que son específicas para el departamento Vera.
“Me toca a mí ahora buscar los consensos necesarios para que estas ideas innovadoras que expusieron sean plasmadas en el texto definitivo de la nueva Constitución que regirá los destinos de todos los santafesinos durante los próximos años”, concluyó.
