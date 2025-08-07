Cuenta regresiva para la inscripción de alianzas

La Cámara Electoral intimó al PJ de Santa Fe a que establezca cómo definirá candidaturas

El organismo emplazó a la conducción del peronismo de Santa Fe a que "en el término de 24 horas", informe mediante qué mecanismo conformará la lista de postulantes de diputados nacionales. Fue ante una presentación que realizó el sector liderado por Omar Perotti.