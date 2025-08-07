#HOY:

Piden colaboración para identificar a un hombre hallado sin vida en un arroyo de Reconquista

La Unidad Regional IX solicitó colaboración a la comunidad para identificar a la persona ahogada.

Zona del hallazgo en Puerto Reconquista.
 15:20
Por: 

El hallazgo se produjo el lunes 5 de agosto a las 18:45, cuando una mujer alertó a personal de la Subcomisaría 11ª tras divisar un cuerpo flotando en el arroyo. Al arribar al lugar, los efectivos procedieron al retiro del cuerpo, el cual fue examinado por el médico policial, quien determinó que el deceso se produjo por asfixia por sumersión, sin constatar lesiones visibles.

Intervino personal del Departamento Científico de la Región 4 de la Policía de Investigaciones (PDI), pero no fue posible establecer la identidad del fallecido. En el lugar no se hallaron elementos que aporten datos sobre su identidad.

Transcurrido un plazo prudencial sin denuncias ni reclamos por desaparición con características coincidentes, y con autorización del fiscal interviniente, se solicita a los medios de comunicación la difusión del presente comunicado para ayudar en la identificación.

Características del fallecido:

Sexo: masculino

Edad estimada: entre 25 y 30 años

Estatura: entre 1,60 y 1,70 metros

Complexión: delgado

Tez: morena/trigueña

Cabello: corto, oscuro

Aro tipo argolla en oreja izquierda (plateado)

Anillo tipo compromiso en mano derecha (plateado)

Vestimenta:

Sweater negro tipo campera con vivos blancos

Buzo canguro con capucha color beige

Remera deportiva celeste

Pantalón deportivo negro marca Nike

Zapatillas negras marca Fila con suela blanca

Gorra azul con visera y logo Red Bull

Tatuajes distintivos:

Brazo derecho (cerca del hombro): brazalete de alambre de púas

Antebrazo derecho: una rosa con tallo y la frase “NUNCA ES TARDE PARA EMPEZAR DE NUEVO”

Parte interna del antebrazo derecho: la palabra “MAMÁ”

Antebrazo izquierdo: una rosa con hojas, la palabra “UMA”, línea de latidos que termina en un corazón rojo

Pantorrilla derecha: contorno de un tiburón

Contacto:

Quienes cuenten con información que pueda contribuir a la identificación, pueden comunicarse a:

Jefatura UR IX: (3482) 420001

Subcomisaría 11ª: (342) 4080431

Emergencias: 911

O dirigirse a la dependencia policial más cercana.

