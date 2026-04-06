El Colegio Superior Nº 42 “Dr. Agustín Luis Rossi” será sede el próximo 17 de abril del 7° Congreso de Educación del departamento Vera, una propuesta académica que busca generar espacios de reflexión, intercambio y actualización para la comunidad educativa.
Anunciaron el 7° Congreso de Educación del departamento Vera
El evento se realizará el 17 de abril en el Colegio Superior Nº 42 y convocará a docentes, estudiantes y profesionales de toda la región para reflexionar sobre las prácticas pedagógicas.
El anuncio fue realizado por el regente de la institución, profesor Miguel Gómez, junto al senador provincial por el departamento Vera, Osvaldo Sosa, quienes destacaron la importancia de este encuentro que ya se ha consolidado como un evento de referencia en la región.
La jornada se desarrollará de 7.30 a 19 horas bajo el lema “Oficiar la docencia y hacer escuela”, una consigna que invita a repensar el rol docente en los contextos actuales. En ese sentido, Gómez subrayó que el congreso “representa una valiosa oportunidad para revisar prácticas y conceptos pedagógicos, como parte del ejercicio cotidiano de la enseñanza”.
La convocatoria está dirigida a docentes de todos los niveles y modalidades, estudiantes de nivel superior y profesionales interesados en el campo educativo. Además, la inscripción es gratuita, lo que favorece una amplia participación.
Por su parte, el senador Osvaldo Sosa reafirmó su compromiso con el fortalecimiento de la educación en el departamento, destacando que este congreso es “un evento único en la región”. En esa línea, señaló que continuará acompañando la iniciativa “para garantizar que todos los interesados puedan participar”.
Disertantes y temáticas
El programa contará con la participación de reconocidos especialistas que abordarán distintas áreas del sistema educativo.
Entre ellos se encuentran Susana Ludmer, quien disertará sobre educación de adultos; Alejandra Morzán, en educación rural; y el equipo integrado por Betiana Barfuss, Laura Fankhauser y Marisa Peresón, quienes desarrollarán el sistema de alternancia.
También formarán parte del panel Mariela Safón, con su exposición sobre educación hospitalaria y domiciliaria, y Ramiro Lezcano, quien abordará el campo de la educación artística.
Inscripción abierta
El evento cuenta con el auspicio del senador Osvaldo Sosa y la colaboración de Amsafe Vera y Mutual Maestra.
Las inscripciones ya se encuentran abiertas y pueden realizarse de manera presencial —o a través de un tercero— en la sede del colegio, ubicada en Mitre 2445 de la ciudad de Vera, o comunicándose telefónicamente al (03483) 420154, en el horario de 18.30 a 23 horas.