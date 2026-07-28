La Universidad Católica de Santa Fe (UCSF) y el Instituto Lopeciano lanzaron una nueva edición de las Jornadas de Actualización Académica "Estanislao López, Santa Fe y el Federalismo", una propuesta de formación orientada a profundizar el estudio de uno de los principales protagonistas de la historia santafesina y de los procesos de organización federal en el Río de la Plata.
Lanzan una actualización académica sobre Estanislao López y el federalismo destinada a docentes y estudiantes
La Universidad Católica de Santa Fe y el Instituto Lopeciano pusieron en marcha la convocatoria a las Jornadas de Actualización Académica "Estanislao López, Santa Fe y el Federalismo", una propuesta de formación de 200 horas destinada a docentes, estudiantes y público interesado en la historia, el patrimonio y las ciencias sociales. Las actividades comenzarán el 21 de agosto y combinarán clases virtuales con encuentros presenciales y recorridos por el casco histórico de la capital provincial.
La capacitación está dirigida a docentes de todos los niveles, estudiantes de profesorados y carreras vinculadas al turismo, la museología y la gestión patrimonial, además de todas aquellas personas interesadas en ampliar sus conocimientos sobre la historia provincial y nacional.
La convocatoria fue presentada esta semana en la ciudad de San Justo durante una conferencia de prensa realizada en el Centro Comercial e Industrial, de la que participaron el presidente del Instituto Lopeciano, Ariel Fernández, integrantes de esa institución, el senador provincial por el departamento San Justo, Rodrigo Borla, y el intendente Nicolás Cuesta.
Una propuesta para profundizar la historia del federalismo
La actualización académica tendrá una carga horaria de 200 horas reloj y propone un abordaje crítico y actualizado de la figura de Estanislao López, considerado uno de los principales referentes del federalismo argentino y gobernador de Santa Fe durante más de dos décadas.
Según los organizadores, el objetivo es fortalecer la formación en el área de las ciencias sociales mediante el análisis de los procesos históricos que dieron origen a la organización federal del país, promoviendo una comprensión contextualizada y reflexiva de ese período y brindando herramientas para su enseñanza en los distintos ámbitos educativos.
Además del estudio de la trayectoria política de López, el programa incorpora contenidos vinculados con la identidad santafesina, el patrimonio histórico y la construcción institucional de la provincia.
Presentación en San Justo
La actividad fue difundida en San Justo como parte de una estrategia para acercar la propuesta a docentes y estudiantes del centro-norte provincial.
Durante la presentación, desde el Instituto Lopeciano destacaron la importancia de generar espacios de actualización permanente sobre la historia regional y el federalismo, mientras que el senador Rodrigo Borla reiteró su acompañamiento a las iniciativas que promueven la difusión del patrimonio histórico y cultural santafesino.
La organización del ciclo académico es resultado del trabajo conjunto entre la Universidad Católica de Santa Fe y el Instituto Lopeciano, entidad dedicada a la investigación, preservación y difusión de la figura y el legado de Estanislao López.
Modalidad de cursado e inscripciones
Las actividades comenzarán el 21 de agosto y se desarrollarán bajo una modalidad mixta. El cursado incluirá 12 encuentros virtuales, que se realizarán los viernes de 17 a 21 y los sábados de 9 a 13, además de dos encuentros presenciales y dos recorridos territoriales por el casco histórico de la ciudad de Santa Fe.
La inscripción permanecerá abierta hasta el 10 de agosto y los cupos son limitados.
El arancel fue establecido en 85.000 pesos para el público en general y 80.000 pesos para docentes de todos los niveles y miembros de la comunidad de la Universidad Católica de Santa Fe.
Con esta iniciativa, las instituciones organizadoras buscan promover el estudio y la reflexión sobre la historia santafesina, el federalismo y el legado de Estanislao López, acercando herramientas de actualización académica a profesionales, estudiantes y personas interesadas en la temática.