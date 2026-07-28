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Lanzan una actualización académica sobre Estanislao López y el federalismo destinada a docentes y estudiantes

La Universidad Católica de Santa Fe y el Instituto Lopeciano pusieron en marcha la convocatoria a las Jornadas de Actualización Académica "Estanislao López, Santa Fe y el Federalismo", una propuesta de formación de 200 horas destinada a docentes, estudiantes y público interesado en la historia, el patrimonio y las ciencias sociales. Las actividades comenzarán el 21 de agosto y combinarán clases virtuales con encuentros presenciales y recorridos por el casco histórico de la capital provincial.