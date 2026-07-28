Con el objetivo de reforzar la planificación y la capacidad de respuesta frente a eventuales emergencias climáticas, la Municipalidad de Vera llevó adelante la constitución de la nueva Junta Local de Protección Civil, un espacio de articulación que reúne a organismos públicos, fuerzas de seguridad e instituciones de la comunidad para coordinar acciones de prevención y actuación ante situaciones de riesgo.
Con foco en la prevención, Vera renovó su Junta Local de Protección Civil
Durante el encuentro, autoridades provinciales, municipales e instituciones de la ciudad analizaron las acciones preventivas que se implementan ante la posible influencia del fenómeno climático El Niño y coordinaron estrategias para fortalecer la respuesta frente a eventuales emergencias.
La reunión fue encabezada por la intendenta Paula Mitre y contó con la participación del subsecretario de Protección Civil de la Provincia, Daniel Basile; el senador provincial Osvaldo Sosa; el diputado provincial Sergio Rojas; concejales y representantes de las distintas entidades que integran el sistema local de Protección Civil.
Nueva conformación y marco institucional
Durante el encuentro se renovaron las autoridades de las instituciones que forman parte de la Junta Local y se presentó la Ordenanza Nº 2.128/26, normativa que establece el funcionamiento del organismo y define las pautas de coordinación para la planificación, prevención y respuesta ante emergencias.
La actualización del marco institucional busca fortalecer el trabajo conjunto entre los distintos actores involucrados, promoviendo una respuesta coordinada frente a contingencias de origen climático, ambiental o de otra naturaleza.
Además de los funcionarios provinciales y municipales, participaron representantes de fuerzas de seguridad, organismos no gubernamentales, el Centro Comercial e Industrial, la Sociedad Rural, asociaciones vecinales y entidades deportivas de la ciudad.
Prevención ante un escenario de mayores lluvias
Uno de los principales temas abordados fue el análisis del posible impacto del fenómeno climático El Niño, que podría favorecer un aumento de las precipitaciones en la región durante los próximos meses.
En ese contexto, se evaluaron distintos escenarios de riesgo y se definieron líneas de trabajo orientadas a fortalecer las acciones preventivas y la capacidad operativa del sistema local de Protección Civil.
Las áreas municipales de Obras y Servicios Públicos presentaron un informe sobre las tareas que se ejecutan para mejorar el escurrimiento del agua y reducir el riesgo de anegamientos. Entre las intervenciones se destacan la limpieza de los principales canales de desagüe, la construcción de túneles tipo liner, trabajos de cuneteo en distintos barrios y otras obras de mantenimiento de la infraestructura hídrica.
Durante la reunión también se remarcó la importancia de sostener estas acciones de manera permanente como parte de una estrategia integral de preparación frente a fenómenos meteorológicos de mayor intensidad.
El compromiso de la comunidad
En el marco del encuentro, la intendenta Paula Mitre destacó la necesidad de trabajar de manera coordinada entre los distintos niveles del Estado y las instituciones de la comunidad para fortalecer la prevención y la respuesta ante posibles emergencias.
Finalmente, desde el municipio solicitaron la colaboración de los vecinos para acompañar las medidas preventivas, recomendando mantener limpios los desagües domiciliarios y los frentes de las viviendas, además de respetar la correcta disposición de los residuos para evitar obstrucciones en el sistema de drenaje y facilitar el funcionamiento de los servicios públicos.
La conformación de la nueva Junta Local de Protección Civil se enmarca en la planificación preventiva que el municipio impulsa de cara a una temporada en la que las condiciones climáticas podrían demandar una mayor coordinación entre los organismos responsables de la gestión del riesgo.