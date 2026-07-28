Fenómeno de El Niño

Con foco en la prevención, Vera renovó su Junta Local de Protección Civil

Durante el encuentro, autoridades provinciales, municipales e instituciones de la ciudad analizaron las acciones preventivas que se implementan ante la posible influencia del fenómeno climático El Niño y coordinaron estrategias para fortalecer la respuesta frente a eventuales emergencias.