El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alertas oficiales para este martes debido al avance de un frente de inestabilidad que provocará tormentas de distinta intensidad en varias regiones del país. Algunas de ellas podrían ser severas y estar acompañadas por actividad eléctrica, ráfagas fuertes, caída de granizo y abundantes precipitaciones en períodos breves.
Cuatro provincias bajo advertencia por tormentas severas y precipitaciones intensas
El Servicio Meteorológico Nacional anticipó fenómenos con actividad eléctrica, ráfagas y posible caída de granizo, mientras recomienda tomar precauciones ante el avance del mal tiempo.
Las zonas alcanzadas por la advertencia deberán mantenerse atentas ante posibles complicaciones derivadas de la intensidad de los fenómenos previstos durante la jornada.
Las provincias alcanzadas
De acuerdo con la información difundida por el organismo, las tormentas afectarán sectores donde podrían registrarse acumulados de lluvia de entre 20 y 50 milímetros, aunque esos valores podrían ser superados de manera puntual en los lugares donde se desarrollen los núcleos más intensos.
La advertencia meteorológica abarca al norte de La Pampa, el sur de Córdoba y sectores del este de Entre Ríos y Corrientes. En esas áreas se esperan tormentas aisladas con fuerte actividad eléctrica, ráfagas de viento y ocasional caída de granizo.
Las recomendaciones
Frente a la posibilidad de tormentas fuertes y acumulación rápida de agua, el Servicio Meteorológico Nacional difundió una serie de medidas preventivas para reducir riesgos.
Entre las principales sugerencias se encuentra evitar salir a la calle si no es necesario, no sacar residuos durante el desarrollo del temporal y mantener despejados los desagües para prevenir anegamientos.
También se recomienda desconectar los electrodomésticos y cortar la electricidad en caso de que el agua ingrese a una vivienda. Además, es importante mantenerse alejado de puertas y ventanas, asegurar objetos que puedan volarse por el viento y buscar refugio en una construcción segura o un vehículo cerrado si la tormenta sorprende al aire libre.
Monitoreo de las condiciones climáticas
El frente de inestabilidad continuará bajo vigilancia durante la jornada, mientras el organismo meteorológico analiza la evolución de las tormentas y posibles cambios en la intensidad de los fenómenos.
Ante la presencia de alertas, las autoridades recomiendan mantenerse informado mediante los canales oficiales y tomar precauciones, especialmente en las zonas donde puedan registrarse ráfagas, granizo o lluvias intensas en poco tiempo.