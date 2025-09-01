El potencial productivo de la región se exhibe en Vera
El sábado también se inaugurarán la muestra Industrial y Comercial y el espacio "Expo Sabores", una variada oferta gastronómica. En el campo de doma, los asistentes podrán disfrutar de pruebas de riendas y el tradicional Desfile de Mascotas. El día cerrará con un espectáculo musical.
Con un programa cargado de actividades, el sector productivo de Vera se prepara para una nueva edición de su tradicional muestra. Sebastián Volkart, vicepresidente de la Sociedad Rural de Vera; Lorena Giauque, del Ateneo Juvenil; y Diego Delgado, representante de Ganaderos de Ceres, brindaron los detalles de un evento que se desarrollará del 3 al 7 de septiembre.
La exposición comenzará el miércoles 3 con el ingreso de reproductores, seguido el jueves por la labor del jurado de admisión.
Jornadas técnicas y premiación
Los días 4 y 5 se enfocarán en la capacitación, con charlas técnicas a cargo de especialistas. El experto Martín Hardoy abordará la prevención de accidentes en caballos, mientras que el médico veterinario Fernando Apa expondrá sobre el uso de la tecnología al servicio del campo.
El viernes será un día clave para la clasificación de reproductores por parte de las Asociaciones de Braford y Brangus. La jornada culminará con una cena de premiación y un cierre festivo con peña folclórica.
Remate, gastronomía y espectáculos
La gran novedad de esta edición es que el remate de reproductores se realizará el sábado por la mañana. Diego Delgado, de Ganaderos de Ceres, destacó la calidad de la oferta: más de 80 reproductores y 60 vaquillas. La venta ofrecerá condiciones favorables para los productores, como un plazo de 180 días con opción a 90 días más con interés, o un descuento del 10% por pago al contado, además de flete gratis.
Día de la tradición y cierre de lujo
El domingo, la jornada comenzará con un desfile de Agrupaciones Gauchas por las calles de la ciudad, finalizando en el predio. El acto oficial se celebrará a las 11:00 con la participación de la Banda de Música de la III Brigada Aérea de Reconquista.
Por la tarde, las tradiciones criollas serán protagonistas con demostraciones de destreza y doma india, además de la presentación de las tropillas de Jesús María. La muestra se despedirá con un festival musical que contará con la actuación de los Chaque Ché, El Ángel de las dos hileras y, como broche de oro, Karina “La Princesita”.
