El próximo fin de semana

El potencial productivo de la región se exhibe en Vera

El sábado también se inaugurarán la muestra Industrial y Comercial y el espacio "Expo Sabores", una variada oferta gastronómica. En el campo de doma, los asistentes podrán disfrutar de pruebas de riendas y el tradicional Desfile de Mascotas. El día cerrará con un espectáculo musical.