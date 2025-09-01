La fiesta del campeón: Ferro se coronó en una final inolvidable

Después de años de espera, el Club Ferrocarril se consagró campeón del Torneo Apertura de la Liga Verense de Fútbol.
El triunfo de Ferro lleva la firma de sus figuras clave. El delantero Alejandro Velázquez, con su olfato goleador, fue el encargado de sellar el 1 a 0 definitivo. En la otra punta del campo, el arquero Astor Barbona se erigió como un bastión de seguridad, respaldado por su solidez bajo los tres palos y por los penales cruciales que atajó en las instancias finales del torneo.
En una final a pura emoción, el equipo del barrio San Martín repitió la hazaña de la ida y venció por 1 a 0 a El Fortín, de Fortín Olmos, desatando la locura en su estadio.
Una multitud, como pocas veces se ha visto en la ciudad, colmó cada rincón para ser testigo de la histórica victoria. La tarde, que se presentó sin sol, fue dominada por los colores y el folclore de dos hinchadas que se fundieron en un emotivo aplauso final, reconociendo el gran espectáculo que brindaron ambos equipos.
Los dirigidos por el cuerpo técnico de Mauricio Gómez y Gustavo Retamozo demostraron ser un equipo con garra y corazón, consolidándose como uno de los más fuertes de la liga. Por su parte, El Fortín de Fortín Olmos demostró ser un digno subcampeón, un rival tenaz que sin duda seguirá siendo protagonista en los próximos campeonatos.
Las acciones del encuentro estuvieron a cargo del árbitro Hugo Moreyra, asistido por Franco Ortiz, Mario Villaroel y Leandro Chía como cuarto árbitro.
Con esta victoria, Ferro no solo levanta una copa, sino que también recupera un título que su hinchada anhelaba desde hace tiempo, dejando una huella imborrable en la historia del fútbol verense.
