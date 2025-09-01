Liga Verense

La fiesta del campeón: Ferro se coronó en una final inolvidable

El triunfo de Ferro lleva la firma de sus figuras clave. El delantero Alejandro Velázquez, con su olfato goleador, fue el encargado de sellar el 1 a 0 definitivo. En la otra punta del campo, el arquero Astor Barbona se erigió como un bastión de seguridad, respaldado por su solidez bajo los tres palos y por los penales cruciales que atajó en las instancias finales del torneo.