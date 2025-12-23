Michlig entregó un aporte al "Colonia Rosa Bochas Club"

El senador provincial Felipe Michlig, junto al diputado Marcelo González, visitaron la localidad de Colonia Rosa, donde fueron recibidos por la presidenta comunal Silvana Imoberdorf en el Colonia Rosa Bochas Club.
El Colonia Rosa Bochas Club representó a la Argentina en el 4° Panamericano de Clubes Campeones, disputado en la ciudad de Horizontina, Brasil.
En la oportunidad, las autoridades provinciales realizaron la entrega de un aporte económico, el cual fue recibido por integrantes de la comisión directiva de la institución, Alcides Rassetto y Lucas Traversa.
El aporte fue destinado a solventar los gastos del viaje competitivo a Brasil, en el Colonia Rosa Bochas Club representó a la Argentina en el 4° Panamericano de Clubes Campeones, disputado en la ciudad de Horizontina, Brasil.
La delegación argentina estuvo integrada por Lucas Traversa, Fabián Albarracín, Gaspar Albarracín, Roberto Martínez, Rodolfo Basualdo y Alcides Rassetto, quienes participaron de esta competencia internacional de alto nivel, dejando en lo más alto el nombre de Colonia Rosa y del país.
Asimismo, los integrantes de la comisión directiva del Colonia Rosa Bochas Club expresaron su agradecimiento al senador Felipe Michlig, al diputado Marcelo González y a la presidenta comunal Silvana Imoberdorf, por el acompañamiento permanente y el apoyo brindado, que hicieron posible la concreción de esta destacada experiencia deportiva.
Las autoridades felicitaron a los miembros del club presentes, ratificando “el compromiso de seguir apoyando el deporte en todas sus manifestaciones”, además el orgullo de “destacar a la comunidad en una competencia de nivel internacional”.