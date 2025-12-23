Avellaneda

Acompañamiento y cuidado: 49 niños egresaron de los espacios de primera infancia

Se trata de niños y niñas de 3 años que asistieron a los espacios municipales de primera infancia de los barrios Belgrano y Don Pedro y que en 2026 comenzarán su trayectoria en la educación formal, acompañados por sus familias y autoridades locales.