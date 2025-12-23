Acompañamiento y cuidado: 49 niños egresaron de los espacios de primera infancia

El lunes 22 de diciembre egresaron 49 niños y niñas de 3 años que asisten a los espacios municipales de primera infancia y que el próximo año iniciarán su paso por la educación formal.
Se trata de niños y niñas de 3 años que asistieron a los espacios municipales de primera infancia de los barrios Belgrano y Don Pedro y que en 2026 comenzarán su trayectoria en la educación formal, acompañados por sus familias y autoridades locales.
El lunes 22 de diciembre egresaron 49 niños y niñas de 3 años que asisten a los espacios municipales de primera infancia y que el próximo año iniciarán su paso por la educación formal.
Del total, 36 corresponden al Centro de Cuidados Infantiles del B° Belgrano —14 del turno mañana y 22 del turno tarde—, mientras que 13 egresan del Espacio de Primera Infancia del B° Don Pedro.
“Agradecemos especialmente a las familias por la confianza depositada en el Municipio al elegir estos espacios para el cuidado y crecimiento de sus hijos”, expresó el intendente, Gonzalo Braidot durante el acto. Además, destacó que el trabajo que se realiza aquí es uno de los pilares de la gestión.
Por su parte, la Coordinadora del CCI, Andrea Marchetti, valoró el acompañamiento sostenido del Municipio a estos lugares fundamentales para el desarrollo infantil y señaló que el objetivo es que cada niño y niña llegue a la educación formal con las herramientas necesarias para transitarla de la mejor manera.