Cultura

El teatro reunió a estudiantes de Vera y la región en tres jornadas de arte y expresión

Durante tres jornadas, el Cine Teatro Español fue escenario de una nueva edición del encuentro, que reunió a estudiantes de Vera y la región. Las comunidades educativas compartieron sus producciones teatrales en una propuesta que promueve la creatividad, la expresión artística y el intercambio entre jóvenes