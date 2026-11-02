Con la participación de diez establecimientos educativos de Vera y localidades de la región, finalizó una nueva edición del Festival de Teatro Estudiantil, que durante tres jornadas tuvo como escenario el Cine Teatro Español.
El teatro reunió a estudiantes de Vera y la región en tres jornadas de arte y expresión
Durante tres jornadas, el Cine Teatro Español fue escenario de una nueva edición del encuentro, que reunió a estudiantes de Vera y la región. Las comunidades educativas compartieron sus producciones teatrales en una propuesta que promueve la creatividad, la expresión artística y el intercambio entre jóvenes
El encuentro permitió que estudiantes de distintos niveles y comunidades educativas compartieran sus producciones teatrales, mostraran el trabajo realizado en las aulas y expresaran, a través del arte, sus inquietudes, experiencias y miradas sobre la realidad.
A lo largo de las presentaciones, los jóvenes asumieron el desafío de subir al escenario y compartir sus propuestas con el público, en una experiencia que combina creatividad, trabajo en equipo y expresión colectiva.
La iniciativa busca acercar el teatro a las nuevas generaciones y generar espacios donde los estudiantes puedan desarrollar sus capacidades artísticas, fortalecer vínculos y participar de actividades culturales junto a otras instituciones educativas.
El teatro como herramienta de participación
Durante el festival, la intendenta de Vera, Paula Mitre, destacó el valor de este tipo de encuentros para promover la participación juvenil y el acceso a la cultura.
En ese sentido, señaló que el teatro constituye una herramienta de expresión, inclusión y construcción colectiva, porque permite compartir distintas miradas, comunicar sentimientos e intercambiar experiencias.
También resaltó la importancia de que los jóvenes cuenten con espacios para desarrollar su creatividad, trabajar en equipo y encontrar en las manifestaciones artísticas una oportunidad de crecimiento personal y grupal.
Más allá de las presentaciones, el festival propone una experiencia de intercambio entre estudiantes y docentes, en la que cada institución puede mostrar sus producciones y conocer el trabajo que desarrollan otras comunidades educativas.
Un encuentro que forma parte de la identidad cultural de Vera
Uno de los reconocimientos especiales de esta edición estuvo destinado a la EEMPA N° 1049, institución que desde hace décadas sostiene y organiza el Festival de Teatro Estudiantil junto a la Municipalidad de Vera.
La continuidad de esta propuesta permitió consolidar un espacio de encuentro que forma parte de la agenda cultural de la ciudad y que, año tras año, convoca a nuevas generaciones de estudiantes.
El festival también pone en valor el trabajo de docentes e instituciones educativas que acompañan los procesos creativos y la preparación de las obras, desde las primeras ideas hasta su presentación en el escenario.
De esta manera, el cierre de las tres jornadas dejó como balance la participación de diez escuelas y una nueva oportunidad para fortalecer los vínculos entre educación, juventud y cultura a través del teatro.