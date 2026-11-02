Entre Elisa y San Cristóbal

Ruta Provincial 4: los puentes sobre los arroyos San Antonio y Capivara tienen un 90% de avance

Los trabajos de ensanche de tres estructuras viales entre Elisa y San Cristóbal ingresaron en su etapa final. Dos puentes ya tienen terminada su estructura principal y se encuentran en fase de equipamiento, mientras que en el restante avanzan las tareas de hormigonado. La inversión supera los $16.900 millones.