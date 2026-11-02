Los trabajos de duplicación y ensanche de los puentes sobre los arroyos San Antonio, Capivara I y Capivara II, ubicados sobre la Ruta Provincial N° 4, entre Elisa y San Cristóbal, alcanzaron aproximadamente el 90% de avance. La intervención comprende tres estructuras fundamentales para la circulación en este corredor del centro-norte santafesino.
Ruta Provincial 4: los puentes sobre los arroyos San Antonio y Capivara tienen un 90% de avance
Los trabajos de ensanche de tres estructuras viales entre Elisa y San Cristóbal ingresaron en su etapa final. Dos puentes ya tienen terminada su estructura principal y se encuentran en fase de equipamiento, mientras que en el restante avanzan las tareas de hormigonado. La inversión supera los $16.900 millones.
Dos de los puentes ya tienen concluida su estructura principal y actualmente se realizan tareas de colocación de barandas de protección, señalización e iluminación. En tanto, en el tercero continúan los trabajos de hormigonado de los tableros.
La obra apunta a mejorar las condiciones de circulación y seguridad vial en un tramo utilizado diariamente por vecinos, transportistas y productores agropecuarios. Las estructuras existentes presentaban un ancho limitado, que dificultaba el cruce simultáneo de vehículos, especialmente de camiones y maquinaria de gran porte.
Con la ampliación, los puentes pasarán de una calzada de aproximadamente seis metros a una infraestructura de más de 13 metros de ancho total, lo que permitirá mejorar la capacidad de circulación y las condiciones de seguridad en los cruces.
Los plazos previstos para finalizar los trabajos
De acuerdo con el cronograma de ejecución, los puentes sobre los arroyos San Antonio y Capivara II tienen terminada su estructura principal. Actualmente se trabaja en la instalación de las barandas, la señalización vial y el sistema de iluminación. Si las condiciones climáticas lo permiten, ambas estructuras estarán listas durante la primera semana de noviembre.
Por su parte, en el puente Capivara I se ejecuta el hormigonado de los últimos tableros, mientras que las losas y los accesos ya se encuentran concluidos. La colocación de la carpeta asfáltica está prevista entre la última semana de octubre y la primera de noviembre.
La finalización integral de esta última estructura se proyecta para fines de noviembre o los primeros días de diciembre.
El administrador general de la Dirección Provincial de Vialidad, Pablo Seghezzo, explicó que los trabajos fueron organizados de manera secuencial para mantener la circulación sobre el corredor durante la ejecución de las intervenciones. La planificación permitió avanzar simultáneamente en las tres estructuras, con distintas etapas constructivas en cada una.
Una inversión superior a los $16.900 millones
La intervención contempla una inversión superior a los 16.900 millones de pesos y está a cargo de la Unión Transitoria de Empresas (UTE), conformada por Mundo Construcciones SA y Rovial SA.
El ensanche de los tres puentes forma parte de las obras de infraestructura vial sobre la Ruta Provincial 4, un corredor que conecta distintas localidades del centro-norte santafesino y cumple un papel importante para el transporte de la producción agropecuaria, el traslado de insumos y la movilidad regional.
La ampliación de las estructuras permitirá eliminar las restricciones de ancho que condicionaban el tránsito en los cruces sobre los arroyos San Antonio, Capivara I y Capivara II.
Una vez finalizados los trabajos de iluminación, señalización, pavimentación y equipamiento, los tres puentes contarán con condiciones de circulación más amplias y seguras para los distintos tipos de vehículos que utilizan diariamente la Ruta 4.