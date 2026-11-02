A raíz de la Ordenanza N.º 10.913

Rosario sumará puntos de recarga para personas electrodependientes cerca de espacios culturales y recreativos

Una modificación de la normativa municipal prevé instalar conexiones eléctricas accesibles, crear un mapa digital y facilitar traslados. Desde la Fundación Emperador también piden paradas exclusivas para Colectivo Sueños, un motorhome adaptado para personas electrodependientes y con movilidad reducida.