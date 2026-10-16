En La Gallareta

Más de 40 equipos y una gran convocatoria marcaron la Fiesta Provincial del Amigo

Con la participación de más de 40 equipos de fútbol y una importante presencia de público, la celebración combinó deporte, música y actividades recreativas. El torneo consagró campeón a El Toba, de Estación Toba, en una edición atravesada por las condiciones climáticas adversas y el trabajo de numerosos colaboradores.