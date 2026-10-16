La Fiesta Provincial del Amigo concluyó una nueva edición con tres jornadas de actividades deportivas, espectáculos musicales y encuentros comunitarios. Más de 40 equipos participaron del torneo de fútbol, mientras que familias y visitantes acompañaron las distintas propuestas, incluso en medio de las condiciones climáticas adversas.
Más de 40 equipos y una gran convocatoria marcaron la Fiesta Provincial del Amigo
Con la participación de más de 40 equipos de fútbol y una importante presencia de público, la celebración combinó deporte, música y actividades recreativas. El torneo consagró campeón a El Toba, de Estación Toba, en una edición atravesada por las condiciones climáticas adversas y el trabajo de numerosos colaboradores.
La celebración volvió a reunir a jugadores y público en torno al deporte y la amistad, con una programación que combinó competencia, entretenimiento y espacios de encuentro. Desde la organización destacaron la participación de la comunidad y el trabajo realizado durante los meses previos para concretar el evento.
Más de 40 equipos participaron del torneo de fútbol
El certamen futbolístico fue uno de los principales atractivos de la fiesta y convocó a equipos que disputaron las distintas instancias de la competencia durante las tres jornadas.
El primer puesto quedó en manos de El Toba, de Estación Toba, mientras que Los Monos, de Margarita, obtuvo el segundo lugar. El Descarte finalizó tercero y Los Pibes se ubicó en la cuarta posición.
Desde la organización felicitaron a los participantes por su desempeño y destacaron el clima de compañerismo que acompañó el desarrollo del torneo.
Música, público y trabajo colectivo
Además de las actividades deportivas, la programación incluyó espectáculos musicales y propuestas recreativas que convocaron a vecinos y visitantes. La lluvia condicionó parte del desarrollo de la fiesta, aunque no impidió que se concretaran las actividades previstas.
La organización agradeció la colaboración de los equipos de sonido, el personal de seguridad y salud, los trabajadores eventuales, los artesanos y las personas que participaron en las distintas tareas necesarias para llevar adelante el encuentro.
También reconoció el acompañamiento del Gobierno de la Provincia de Santa Fe y mencionó la participación de la presidenta de la Cámara de Diputados provincial, Clara García, y del diputado Sergio “Chiqui” Rojas, en las gestiones vinculadas con la declaración de interés provincial de la celebración.
El desafío de seguir creciendo
Tras el cierre, los organizadores señalaron que el objetivo es dar continuidad a la fiesta y trabajar para mejorar su desarrollo en futuras ediciones. En ese sentido, agradecieron el acompañamiento del público y reconocieron que pueden haberse producido inconvenientes durante las jornadas, por los que expresaron sus disculpas.
La realización del evento demandó meses de preparación y la participación de colaboradores de diferentes áreas, cuyo aporte resultó importante para sostener las actividades.
Con el fútbol como eje central y una propuesta que sumó música y entretenimiento, la Fiesta Provincial del Amigo cerró una nueva edición y renovó el desafío de mantener este espacio de encuentro para jugadores, familias y visitantes.