Un hombre de 70 años, identificado como Jorge Eliezer Hardy, domiciliado en Villa Ocampo, murió ahogado este jueves 15 de octubre mientras realizaba tareas de arreo de animales en una zona de bañados afectada por la creciente de los ríos.
Villa Ocampo: un hombre de 70 años murió ahogado mientras arriaba animales por la creciente
Jorge Eliezer Hardy, domiciliado en Villa Ocampo, falleció en la laguna El Víbora cuando intentaba reorientar un animal en el agua. Fue rescatado sin vida por sus compañeros. El médico policial constató que murió por asfixia por inmersión.
El hecho ocurrió en la laguna El Víbora, en el campo Mian, ubicado aproximadamente a 15 kilómetros al este del ejido urbano de Villa Ocampo, a unos dos kilómetros al sur del segundo puente nuevo, conocido como El Pindó.
De acuerdo con la información policial, alrededor de las 12.40 se recibió un llamado telefónico que alertaba sobre una persona que se habría ahogado en ese sector. Personal de la Comisaría 4ª se dirigió al lugar y constató lo sucedido.
Según el relato de las personas que se encontraban con la víctima, en esos momentos estaban arriando animales debido a la creciente de los ríos. En esas circunstancias, Hardy ingresó al agua para intentar reorientar a uno de los animales, pero desapareció de la superficie.
Sus compañeros iniciaron las tareas de rescate y lograron sacarlo del agua, aunque ya se encontraba sin vida.
La intervención policial y judicial
Tras confirmarse el fallecimiento, se dio intervención al Ministerio Público de la Acusación (MPA), con participación del fiscal Leandro Arraga. También se solicitó la presencia del médico policial, personal de Criminalística y Bomberos Voluntarios de Villa Ocampo.
Luego de examinar el cuerpo, el médico policial constató que la causa de muerte fue asfixia por inmersión, sin signos de violencia, por lo que se dispuso prescindir de la autopsia.
Una vez cumplidas las diligencias correspondientes al protocolo, la Fiscalía ordenó la entrega del cuerpo a sus familiares para el velatorio y posterior inhumación.
El episodio se produjo en el contexto de las tareas de traslado de hacienda que deben realizar productores y trabajadores rurales ante la crecida de los ríos, que afecta a las zonas bajas y de bañados de la región.