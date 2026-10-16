En el norte santafesino

Villa Ocampo: un hombre de 70 años murió ahogado mientras arriaba animales por la creciente

Jorge Eliezer Hardy, domiciliado en Villa Ocampo, falleció en la laguna El Víbora cuando intentaba reorientar un animal en el agua. Fue rescatado sin vida por sus compañeros. El médico policial constató que murió por asfixia por inmersión.