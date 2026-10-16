Con aportes provinciales

El Centro de Salud de Ramona incorporará un nuevo módulo sanitario para mejorar las condiciones de trabajo

La comuna recibió recursos del Fondo para la Reparación de Efectores de Salud (FonRES) para construir un nuevo módulo sanitario en el sector de cocheras y estacionamiento operativo. La obra busca responder a una demanda del personal y mejorar las condiciones de funcionamiento del servicio de guardias.