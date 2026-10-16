La localidad de Ramona avanzará con una obra de ampliación edilicia en su Centro de Salud, a partir de recursos provenientes del Fondo para la Reparación de Efectores de Salud (FonRES), destinado a financiar intervenciones en establecimientos de la red pública sanitaria de Santa Fe.
El Centro de Salud de Ramona incorporará un nuevo módulo sanitario para mejorar las condiciones de trabajo
La comuna recibió recursos del Fondo para la Reparación de Efectores de Salud (FonRES) para construir un nuevo módulo sanitario en el sector de cocheras y estacionamiento operativo. La obra busca responder a una demanda del personal y mejorar las condiciones de funcionamiento del servicio de guardias.
El proyecto contempla la construcción integral de un nuevo módulo sanitario en el sector de cocheras y estacionamiento operativo. La intervención busca atender una necesidad del personal médico, administrativo y de los choferes de ambulancias que desarrollan sus tareas diariamente en ese espacio.
La iniciativa surgió de gestiones realizadas por el gobierno comunal, con el acuerdo de la Dirección y el Órgano de Administración del SAMCo. Según lo previsto, los trabajos comenzarán en las próximas semanas y se organizarán de manera que interfieran lo menos posible con el funcionamiento habitual del efector.
Un fondo para mejorar la infraestructura sanitaria
El FonRES establece un esquema de trabajo conjunto entre el Gobierno provincial, los municipios y las comunas, junto con los efectores de salud. En este mecanismo, los gobiernos locales solicitan y administran los recursos, además de realizar las correspondientes rendiciones de cuentas, mientras que las obras prioritarias se acuerdan con cada SAMCo en función de sus necesidades.
El objetivo es facilitar intervenciones de mantenimiento, conservación y mejora de los edificios sanitarios, con especial atención a las localidades más pequeñas, donde estos establecimientos cumplen un papel central en la atención de la población.
En Ramona, la construcción del nuevo módulo apunta a mejorar las condiciones de trabajo del personal y contribuir al funcionamiento del servicio de guardias.
Otras obras de infraestructura y servicios en Ramona
En paralelo, la localidad inició la construcción de una nueva sala de asistencia y formación en un edificio municipal. Los trabajos comenzaron con la demolición de antiguos galpones y estructuras en desuso, que presentaban deterioro y representaban un riesgo para la seguridad.
La obra continuará con la limpieza y preparación del terreno y la posterior cimentación del edificio. El proyecto prevé concentrar en un mismo espacio servicios de asistencia social, talleres de formación laboral y capacitaciones técnicas destinadas a la comunidad.
Por otra parte, se ejecutan tareas de mantenimiento en el Complejo Recreativo, principalmente en los sanitarios, vestuarios y el gimnasio. Los trabajos incluyen reparaciones de plomería, electricidad y albañilería, además de pintura, reposición de revestimientos y renovación de luminarias.
Las intervenciones buscan mejorar las condiciones de uso y seguridad de las instalaciones, utilizadas diariamente por deportistas, niños y familias de la localidad.