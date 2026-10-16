Proyecto "Llenos de historia"

San Lorenzo: distinguieron a estudiantes que ganaron un concurso nacional de periodismo y turismo

Los estudiantes de 4º año, 3ª división, del Colegio San Carlos obtuvieron el primer puesto en la categoría Periodismo: Turismo del certamen Sueños de Radio, organizado por Cadena 3. La iniciativa, titulada “Llenos de historia”, busca difundir el patrimonio cultural de la ciudad y fue declarada de interés cultural por la Municipalidad.