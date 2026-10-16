Estudiantes de 4º año, 3ª división, de la Escuela de Educación Secundaria Orientada Particular Incorporada (EESOPI) Nº 8083 “San Carlos” de San Lorenzo obtuvieron el primer puesto en la categoría Periodismo: Turismo del concurso nacional Sueños de Radio, organizado por Cadena 3.
San Lorenzo: distinguieron a estudiantes que ganaron un concurso nacional de periodismo y turismo
Los estudiantes de 4º año, 3ª división, del Colegio San Carlos obtuvieron el primer puesto en la categoría Periodismo: Turismo del certamen Sueños de Radio, organizado por Cadena 3. La iniciativa, titulada “Llenos de historia”, busca difundir el patrimonio cultural de la ciudad y fue declarada de interés cultural por la Municipalidad.
El proyecto ganador, denominado “Llenos de historia”, fue desarrollado en el marco del programa radial Recreo Histórico y pone el foco en la historia y el patrimonio de la ciudad.
La propuesta se destacó entre más de 1.300 equipos de 400 colegios secundarios de todo el país. Como premio, la institución recibirá un equipamiento digital completo para una radio y se instalará una plaza de calistenia al aire libre.
En reconocimiento al trabajo realizado, el intendente de San Lorenzo, Leonardo Raimundo, recibió a los estudiantes en la sala de prensa municipal y les entregó una copia del Decreto Nº 308, firmado el 13 de octubre, mediante el cual la Municipalidad declaró de interés cultural la iniciativa.
Una propuesta para recuperar la historia de San Lorenzo
El proyecto fue elaborado por alumnos de la modalidad Ciencias Naturales con el objetivo de poner en valor la manzana histórica de San Lorenzo y destacar, en particular, la trayectoria del Colegio San Carlos, reconocido como la primera escuela patria.
Para desarrollar los contenidos, los estudiantes realizaron tareas de investigación y entrevistas a docentes de Historia, referentes del área de Turismo y visitantes del Campo de la Gloria. El trabajo permitió reunir distintas perspectivas sobre los sitios históricos y su importancia para la identidad local.
A través de la producción radiofónica, los jóvenes buscaron acercar ese patrimonio a la comunidad y generar nuevas formas de difundir la historia de San Lorenzo, con herramientas propias del periodismo y la comunicación.
Aprendizaje, investigación y comunicación
La iniciativa integra contenidos de Lengua y Literatura, Historia, Ciudadanía y Turismo, y permite aplicar conocimientos escolares en la elaboración de guiones, entrevistas, crónicas y piezas audiovisuales.
El proceso de producción también incluyó la participación de un estudiante de 5º año, que colaboró en la grabación y edición del video de presentación del proyecto.
La experiencia combina el trabajo de investigación histórica con el desarrollo de habilidades comunicacionales y el uso de formatos radiales para transmitir información a diferentes públicos.
Reconocimiento al trabajo de los estudiantes
Durante el encuentro, realizado el miércoles 14 de octubre, los alumnos compartieron un desayuno con el intendente y recibieron el reconocimiento municipal por la iniciativa.
De la reunión también participó la secretaria de Gobierno y Cultura, Verónica Cittadini. Durante la actividad, se destacó el trabajo de los estudiantes en la difusión del patrimonio histórico y cultural de San Lorenzo.
Con el primer puesto en el certamen nacional, “Llenos de historia” logró proyectar el trabajo educativo del Colegio San Carlos más allá del ámbito local y obtuvo recursos que permitirán ampliar las posibilidades de producción y aprendizaje dentro de la institución.