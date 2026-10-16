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Podrá agilizar obras y gestionar recursos

Rafaela adhirió a la Emergencia Hídrica provincial para reforzar la prevención

A través de la Ordenanza N.º 5.693, la ciudad adhirió a la Ley Provincial N.º 14.477. La medida permite fortalecer la coordinación con el Gobierno santafesino, gestionar asistencia técnica y recursos, y agilizar trabajos públicos destinados a prevenir y mitigar riesgos hídricos.

Rafaela sumó herramientas para prevenir y mitigar riesgos hídricosRafaela sumó herramientas para prevenir y mitigar riesgos hídricos
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La Municipalidad de Rafaela formalizó su adhesión a la Emergencia Hídrica declarada por la Provincia de Santa Fe mediante la promulgación de la Ordenanza N.º 5.693. La normativa establece un marco para fortalecer las acciones de prevención y respuesta ante posibles contingencias hídricas, además de facilitar la coordinación de obras y medidas destinadas a reducir sus efectos.

La ordenanza adhiere a la Ley Provincial N.º 14.477, que declara la Emergencia Hídrica en todo el territorio santafesino. Fue sancionada por el Concejo Municipal el 8 de octubre de 2026 y promulgada el 14 de octubre por el intendente Leonardo Viotti.

Coordinación con la Provincia y gestión de recursos

A partir de la adhesión, el Departamento Ejecutivo Municipal quedó facultado para realizar gestiones, suscribir instrumentos y coordinar acciones con las autoridades provinciales competentes.

Entre las herramientas previstas se encuentra la posibilidad de solicitar al Gobierno de Santa Fe y a los organismos correspondientes asistencia técnica, subsidios, equipamiento y otros recursos que pudieran otorgarse en el marco de la emergencia.

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La medida busca facilitar la articulación entre los distintos niveles del Estado para atender las necesidades de la ciudad ante eventuales contingencias relacionadas con excesos hídricos y otros fenómenos que puedan afectar a la población y la infraestructura.

Obras y trabajos para mitigar riesgos hídricos

La normativa provincial contempla mecanismos para agilizar la ejecución de obras, construcciones y trabajos públicos orientados a prevenir y reducir los riesgos asociados a fenómenos hídricos.

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En ese contexto, la adhesión permite a Rafaela contar con herramientas administrativas para avanzar en las gestiones vinculadas con intervenciones que contribuyan a mejorar las condiciones de prevención y respuesta.

Estas acciones apuntan a proteger a las personas y sus bienes, preservar la infraestructura urbana y favorecer la continuidad de los servicios públicos ante posibles situaciones de emergencia.

Una herramienta para fortalecer la prevención

La incorporación de Rafaela al régimen provincial se suma a las acciones preventivas que lleva adelante el municipio y establece un marco para profundizar el trabajo conjunto con las autoridades santafesinas.

La adhesión no implica por sí misma la ejecución inmediata de nuevas obras ni la asignación automática de fondos, sino que habilita mecanismos de coordinación y gestión para implementar las medidas que resulten necesarias frente a los riesgos hídricos.

De esta manera, la ciudad podrá recurrir a las herramientas previstas en la normativa provincial para planificar intervenciones y gestionar recursos destinados a reducir el impacto de eventuales contingencias.

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