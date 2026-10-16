Podrá agilizar obras y gestionar recursos

Rafaela adhirió a la Emergencia Hídrica provincial para reforzar la prevención

A través de la Ordenanza N.º 5.693, la ciudad adhirió a la Ley Provincial N.º 14.477. La medida permite fortalecer la coordinación con el Gobierno santafesino, gestionar asistencia técnica y recursos, y agilizar trabajos públicos destinados a prevenir y mitigar riesgos hídricos.