El grupo de Samba No Pé de Flow House Studio, espacio de movimiento de la ciudad de Vera, tuvo una destacada participación en la celebración por los 15 años del Congreso de Samba, realizado en la ciudad de Corrientes.
Flow House Studio de Vera obtuvo dos premios en el Congreso de Samba de Corrientes
El grupo de Samba No Pé de Flow House Studio participó de la celebración por los 15 años del Congreso de Samba, realizado en Corrientes, donde obtuvo los premios a Mejor Grupo de Samba y Mejor Coreografía. La delegación verense también formó parte de las instancias de capacitación junto a destacados maestros de Río de Janeiro.
La delegación obtuvo dos reconocimientos: Mejor Grupo de Samba y Mejor Coreografía de Samba, distinciones que pusieron en valor el trabajo artístico y la preparación de sus integrantes.
El encuentro fue organizado por la academia SambaWings, dirigida por la profesora Gabriela Ceballos, y reunió a bailarines de distintos lugares en una propuesta que combinó capacitación, intercambio artístico y competencia.
Formación e intercambio con maestros de Brasil
La participación de Flow House Studio se concretó a partir de una invitación especial de Gabriela Ceballos, en reconocimiento al vínculo de formación que mantiene con la profesora del espacio verense, Cecilia Espíndola, quien realizó parte de su recorrido de instrucción en dicha academia.
El congreso contó con la presencia de siete destacados maestros referentes del samba, provenientes de Río de Janeiro, quienes compartieron sus conocimientos, raíces y herramientas técnicas durante jornadas de capacitación en las disciplinas Samba No Pé y Afro.
Las bailarinas de Vera participaron de la apertura oficial y de las instancias formativas, en una experiencia que les permitió profundizar sus conocimientos y compartir con referentes de esta expresión cultural brasileña.
Dos premios en las instancias competitivas
Además de las actividades de capacitación, el grupo decidió asumir un nuevo desafío y participar en las competencias de las categorías grupal y presentación coreográfica.
Ambas propuestas fueron evaluadas por un jurado integrado por los siete maestros brasileños invitados al encuentro. El desempeño de las representantes de Flow House Studio fue reconocido con dos distinciones: Mejor Grupo de Samba y Mejor Coreografía de Samba.
Los premios representaron un reconocimiento al trabajo colectivo, la creatividad y la preparación artística que las bailarinas desarrollaron para llegar a esta instancia.
El esfuerzo colectivo detrás de los logros
La participación en el congreso también fue resultado de un importante esfuerzo organizativo y económico. Las integrantes del grupo impulsaron distintas iniciativas, entre ellas la venta de números, para reunir los fondos necesarios y afrontar los gastos del viaje.
Ese compromiso compartido permitió concretar una experiencia que trascendió la competencia y fortaleció los vínculos entre las bailarinas, además de abrir nuevas oportunidades de aprendizaje e intercambio.
Con estos dos reconocimientos, Flow House Studio suma un nuevo logro a su trayectoria y reafirma su apuesta por la formación y el crecimiento artístico. Al mismo tiempo, sus integrantes llevaron el nombre de Vera a un escenario que reunió a referentes y exponentes del samba, consolidando su participación en esta expresión de la cultura brasileña.