Vera

Flow House Studio de Vera obtuvo dos premios en el Congreso de Samba de Corrientes

El grupo de Samba No Pé de Flow House Studio participó de la celebración por los 15 años del Congreso de Samba, realizado en Corrientes, donde obtuvo los premios a Mejor Grupo de Samba y Mejor Coreografía. La delegación verense también formó parte de las instancias de capacitación junto a destacados maestros de Río de Janeiro.