Anuncio del senador Michlig

Nueve localidades del departamento San Cristóbal recibirán más de $277 millones del Fondo de Obras Menores

Los recursos fueron aprobados para financiar la compra de maquinaria y vehículos, obras de infraestructura y gastos urgentes. Aguará Grande, Constanza, Ñanducita, Villa Trinidad, Soledad, Colonia Bossi, Colonia Clara, Hersilia y Santurce son las localidades beneficiadas.