Nueve localidades del departamento San Cristóbal recibirán un total de $277.130.072,50 en el marco del Fondo de Obras Menores, luego de que la Comisión de Seguimiento de la Ley Provincial 12.385 aprobara distintas solicitudes destinadas a la ejecución de obras, la adquisición de equipamiento y la atención de situaciones de emergencia.
Nueve localidades del departamento San Cristóbal recibirán más de $277 millones del Fondo de Obras Menores
Los recursos fueron aprobados para financiar la compra de maquinaria y vehículos, obras de infraestructura y gastos urgentes. Aguará Grande, Constanza, Ñanducita, Villa Trinidad, Soledad, Colonia Bossi, Colonia Clara, Hersilia y Santurce son las localidades beneficiadas.
La aprobación se concretó durante una reunión realizada este viernes en el ámbito de la Secretaría de Municipios y Comunas. Las partidas alcanzan a Aguará Grande, Constanza, Ñanducita, Villa Trinidad, Soledad, Colonia Bossi, Colonia Clara, Hersilia y Santurce.
El senador provincial Felipe Michlig informó sobre la aprobación de los expedientes y destacó la importancia de esta herramienta de financiamiento para las administraciones locales.
El encuentro estuvo encabezado por el secretario de Gobierno de Municipios y Comunas, Horacio Ciancio, y contó con la participación de los senadores Rodrigo Borla y Alcides Calvo, además de funcionarios que integran la comisión.
Maquinaria, vehículos y obras de infraestructura
Entre los proyectos aprobados, Aguará Grande recibirá $82.786.415,29 para la adquisición de un tractor, mientras que Soledad contará con $45.853.000 para el mismo destino.
Por su parte, Constanza dispondrá de $44 millones para comprar una camioneta pick-up. En tanto, Ñanducita obtuvo $35.833.889,40 para ejecutar trabajos de estabilizado granular urbano y Villa Trinidad recibirá $16.831.767,81 para ampliar su sistema de videovigilancia.
Partidas para atender gastos urgentes
El esquema también contempla recursos para afrontar gastos urgentes en cuatro localidades del departamento. Hersilia recibirá $20 millones; Santurce, $11.825.000; Colonia Bossi, $10 millones; y Colonia Clara, otros $10 millones.
Estas partidas forman parte de los fondos que pueden destinarse a situaciones de emergencia y necesidades de funcionamiento, de acuerdo con los alcances establecidos por la normativa provincial.
El alcance del Fondo de Obras Menores
El Fondo de Obras Menores fue creado por la Ley Provincial 12.385 y sus modificatorias. Permite que municipios de segunda categoría y comunas soliciten financiamiento para ejecutar obras públicas, incorporar equipamiento y vehículos, y atender determinadas situaciones de emergencia.
Michlig, coautor de la ley, señaló que el mecanismo posibilita que las administraciones locales cuenten con recursos para responder a distintas necesidades de sus comunidades. También agradeció la aprobación de las partidas y el trabajo de los organismos provinciales que intervienen en el proceso.