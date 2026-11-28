Un grupo de 161 mujeres provenientes de seis localidades del departamento San Cristóbal realizó una visita recreativa y cultural a la ciudad de Santa Fe, que incluyó un recorrido por la Legislatura provincial y distintos atractivos históricos y turísticos de la capital.
La Legislatura recibió a 161 mujeres del departamento San Cristóbal
La delegación estuvo integrada por participantes de grupos de zumba, gimnasia, baile y ritmos latinos de seis localidades. Durante la jornada conocieron el Palacio Legislativo y visitaron distintos espacios históricos, culturales y turísticos de la capital provincial.
La delegación fue recibida en el Palacio Legislativo por el presidente provisional de la Cámara de Senadores, Felipe Michlig, y el diputado provincial Marcelo González, quienes acompañaron la iniciativa junto con las profesoras Carina Moreno y Carina Zabala, coordinadoras de los grupos participantes.
El contingente estuvo integrado por mujeres que forman parte de escuelas de ritmos latinos, zumba, gimnasia y baile de Ceres, San Guillermo, Arrufó, Curupaity, Monigotes y Ambrosetti.
La propuesta permitió compartir una jornada de integración y recreación, además de acercar a las participantes al funcionamiento de las instituciones provinciales y al patrimonio histórico y cultural de Santa Fe.
Recorrido por la Legislatura y los lugares emblemáticos de Santa Fe
Uno de los principales puntos de la visita fue el Palacio Legislativo, donde las mujeres pudieron conocer la historia y el funcionamiento de la institución que representa a los 19 departamentos de la provincia.
El itinerario también incluyó un recorrido por el casco histórico santafesino, una visita a la Basílica de Guadalupe y un paseo por la costanera.
La jornada continuó con un almuerzo en el tradicional comedor de pescado El Quincho de Chiquito y una visita al Shopping La Ribera, completando una propuesta que combinó actividades culturales, recreativas y turísticas.
El acompañamiento de representantes provinciales
Durante el encuentro, Felipe Michlig manifestó su satisfacción por recibir a la delegación y destacó la importancia de generar oportunidades para que vecinos de distintas localidades puedan conocer la capital provincial y sus instituciones.
"Es un orgullo recibir a mujeres de nuestro departamento San Cristóbal, acompañarlas en esta experiencia y que puedan conocer la Casa de las Leyes, que representa a los 19 departamentos de nuestra provincia", expresó el senador.
Además, valoró la posibilidad de que las participantes recorrieran distintos espacios emblemáticos de la ciudad y disfrutaran de sus propuestas culturales y turísticas.
Por su parte, el diputado Marcelo González destacó la participación de mujeres vinculadas con actividades físicas, deportivas y culturales, y expresó su satisfacción por la posibilidad de que pudieran compartir esta experiencia en la capital provincial.
Una jornada de integración entre localidades
Al finalizar la actividad, Michlig agradeció a las profesoras, a las participantes y a quienes colaboraron con la organización del viaje.
La iniciativa reunió a mujeres de distintas comunidades del departamento San Cristóbal que comparten espacios de actividad física, expresión corporal y recreación, y permitió fortalecer los vínculos entre los grupos.
Además del recorrido turístico, la experiencia tuvo como eje el acercamiento de las instituciones provinciales a la ciudadanía, mediante una jornada de intercambio y participación que permitió conocer de cerca uno de los edificios centrales de la vida institucional santafesina.