Quedó en prisión preventiva un hombre de iniciales SYM que es investigado por vender drogas al menudeo en Avellaneda (departamento General Obligado).
Avellaneda: quedó en prisión preventiva un hombre investigado por vender drogas al menudeo
Así fue ordenado a pedido del fiscal Sebastián Galleano, en una audiencia desarrollada hoy en los tribunales de Reconquista. Al imputado se le atribuyó haber actuado junto con otras personas que están imputadas en el marco del mismo legajo penal y recibieron la misma medida cautelar la semana pasada. A su vez, se le endilgó haberle dado continuidad a la actividad delictiva que tenía en el barrio Belgrano una mujer que fue detenida en agosto pasado.
Se le atribuyó haber actuado de forma conjunta con otras personas imputadas en el marco del mismo legajo penal, así como haberle dado continuidad al negocio delictivo de una mujer que fue detenida meses atrás.
La preventiva del hombre de iniciales SYM fue dispuesta hoy por el juez Mauricio Martelossi, a partir de lo solicitado por el fiscal Sebastián Galleano en una audiencia que se realizó en los tribunales de Reconquista.
Barrio Belgrano
Galleano indicó que “el hombre que quedó en preventiva es investigado por haber intervenido en la comercialización de estupefacientes mediante el suministro de cocaína y marihuana a personas vinculadas con puntos de venta en el barrio Belgrano”.
Según especificó el fiscal, “al imputado se le atribuyó haber participado en el negocio ilegal al menos desde agosto de este año, cuando una mujer de iniciales SVG que llevaba adelante actividades similares fue privada de su libertad, hasta mediados de este mes”.
Por otro lado, el funcionario del MPA puntualizó que “si bien cuando recabamos elementos suficientes para sostener nuestra teoría del caso se concretó un allanamiento en la vivienda del hombre investigado, él no estaba allí en ese momento”.
No obstante, mencionó que “a sabiendas de que existía una orden de detención de su contra, el viernes de la semana pasada se presentó voluntariamente en una dependencia policial”.
Calificación penal
Al imputado se le atribuyó la coautoría de comercialización de estupefacientes.