Judiciales

Avellaneda: quedó en prisión preventiva un hombre investigado por vender drogas al menudeo

Así fue ordenado a pedido del fiscal Sebastián Galleano, en una audiencia desarrollada hoy en los tribunales de Reconquista. Al imputado se le atribuyó haber actuado junto con otras personas que están imputadas en el marco del mismo legajo penal y recibieron la misma medida cautelar la semana pasada. A su vez, se le endilgó haberle dado continuidad a la actividad delictiva que tenía en el barrio Belgrano una mujer que fue detenida en agosto pasado.