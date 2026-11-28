El próximo 13 de febrero

Los carnavales de San Agustín celebrarán 57 años de tradición

La celebración tendrá como artistas confirmados a Juan Bam, el Brujo Ezequiel y Mario Pereira. También participarán las bandas locales La Pegabán y Micumbia. El presidente comunal, Cristian Osta, adelantó que trabajan en la contratación de una cuarta agrupación y en la definición de las comparsas.