San Agustín comenzó a delinear la próxima edición de sus tradicionales carnavales. La celebración se realizará el sábado 13 de febrero de 2027 y tendrá una grilla artística que ya cuenta con varios nombres confirmados.
Los carnavales de San Agustín celebrarán 57 años de tradición
La celebración tendrá como artistas confirmados a Juan Bam, el Brujo Ezequiel y Mario Pereira. También participarán las bandas locales La Pegabán y Micumbia. El presidente comunal, Cristian Osta, adelantó que trabajan en la contratación de una cuarta agrupación y en la definición de las comparsas.
Así lo adelantó el presidente comunal, Cristian Osta, quien también anticipó cambios en la organización y comercialización de entradas, con el objetivo de incorporar nuevas herramientas digitales.
Con 57 años de trayectoria, los carnavales constituyen una de las celebraciones populares más características de la localidad y mantienen una identidad propia dentro del calendario festivo de la provincia.
La propuesta combina música, comparsas y participación de artistas locales y regionales, en una tradición que se sostiene a lo largo de las generaciones.
Una grilla artística con nombres confirmados
Osta confirmó que ya se encuentran confirmados Juan Bam, el Brujo Ezequiel y Mario Pereira. Además, adelantó que existe una negociación en marcha para incorporar una cuarta agrupación musical, cuya contratación esperan cerrar antes de finalizar noviembre.
A la programación se sumarán La Pegabán y Micumbia, dos bandas de San Agustín que tendrán su lugar en el escenario. “Son dos grupos locales que sí o sí tienen que estar, porque son nuestros. Es una identidad que nosotros cuidamos y preservamos mucho”, señaló el presidente comunal.
En paralelo, continúa el trabajo para definir la participación de las comparsas, aunque todavía no hay confirmaciones. Según explicó Osta, los costos de contratación representan uno de los principales aspectos a resolver antes de cerrar la propuesta artística.
Entradas digitales y nuevas propuestas para el público
Otro de los cambios previstos para la edición 2027 estará relacionado con la venta de entradas. Si bien todavía no se definieron los valores, el mandatario comunal anticipó que se utilizará la plataforma digital Tiquetec para comercializar los tickets.
“Le fuimos dando una vuelta bastante importante a los carnavales 2027, modernizando y adaptándonos a otros grandes eventos”, explicó.
Además, adelantó que se evalúa implementar una preventa con alguna propuesta especial para el público, que podría incluir sorpresas o sorteos. La iniciativa forma parte de una reorganización que busca actualizar distintos aspectos de la celebración y facilitar el acceso de los asistentes.
Una tradición con 57 años de historia
Los carnavales de San Agustín cuentan con 57 años de trayectoria y representan una de las expresiones culturales y populares más reconocidas de la localidad. Osta destacó la continuidad de esta celebración y sus características particulares, que la distinguen de otras propuestas carnavalescas.
“Son los únicos que han quedado en todas las zonas. Todos hacen otro tipo de corso, pero estos tienen una particularidad muy distinta. Es algo muy popular, muy tradicional”, expresó.
En ese sentido, remarcó el valor de sostener una fiesta que forma parte de la identidad de la comunidad y que, edición tras edición, convoca a vecinos y visitantes de distintas localidades.
Con la fecha confirmada y los primeros artistas anunciados, San Agustín comienza a preparar una nueva edición de sus carnavales, con el desafío de combinar una tradición de más de cinco décadas con propuestas de organización y comercialización acordes a los nuevos tiempos.