Sunchales recibirá una muestra fotográfica que propone un recorrido visual por la historia, los paisajes y las tradiciones del Camino de Santiago, uno de los itinerarios de peregrinación más reconocidos del mundo.
Sunchales será sede de una muestra fotográfica sobre el histórico Camino de Santiago
La exposición "Acogida y Hospitalidad en el Camino de Santiago", del fotógrafo español Manuel G. Vicente, se inauguró este viernes 27 de noviembre, en el Palacio Municipal. La propuesta reúne 70 imágenes y contará con presentaciones musicales de dos agrupaciones del Centro Gallego de Rafaela.
La exposición, titulada "Acogida y Hospitalidad en el Camino de Santiago", pertenece al fotógrafo español Manuel G. Vicente y abrió sus puertas este viernes 27 de noviembre en el Palacio Municipal.
La iniciativa es impulsada por la Municipalidad de Sunchales, a través de la Subsecretaría de Cultura, y estará integrada por 70 fotografías que se distribuirán entre el hall del edificio municipal y las instalaciones del Museo y Archivo Histórico "Basilio María Donato".
A través de las imágenes, los visitantes podrán conocer distintos aspectos del Camino de Santiago, sus escenarios naturales y las experiencias de quienes recorren esta histórica ruta, con especial énfasis en los valores de acogida, solidaridad y hospitalidad que forman parte de su identidad.
Un recorrido por los paisajes y las tradiciones gallegas
La exposición propone acercar al público a una de las expresiones culturales y espirituales más representativas de España. El Camino de Santiago, que atraviesa distintas regiones y tiene como destino la ciudad de Santiago de Compostela, constituye desde hace siglos un punto de encuentro entre personas de diferentes procedencias y culturas.
En ese contexto, las fotografías de Manuel G. Vicente buscan reflejar no solamente los paisajes y el patrimonio arquitectónico del recorrido, sino también las vivencias humanas y los vínculos que se construyen durante la peregrinación.
Música tradicional para acompañar la inauguración
La apertura tendrá un componente artístico con la participación de dos agrupaciones musicales pertenecientes al Centro Gallego de Rafaela y Departamento Castellanos.
Se presentarán el grupo de música popular gallega "Cantareiras – Luzada da Noite" y el conjunto folklórico de música tradicional gallega "Xente Nova", que aportarán expresiones musicales características de esa región española.
También asistirán representantes institucionales del Centro Gallego: su presidente, Jorge González; la vicepresidenta, Inés Seijo; la vicecónsul honoraria de España, María Luisa Bava; y otros integrantes de la comisión directiva.
Una propuesta cultural abierta a la comunidad
La llegada de esta muestra representa una oportunidad para conocer y disfrutar distintas manifestaciones del patrimonio cultural gallego a través de la fotografía y la música.
La propuesta también pone el acento en la hospitalidad como valor de encuentro entre comunidades, recuperando el espíritu de un camino que, más allá de su dimensión religiosa, se convirtió en una experiencia cultural y humana de alcance internacional.
La inauguración será abierta a toda la comunidad y permitirá recorrer las 70 imágenes distribuidas en dos espacios emblemáticos de la ciudad: el Palacio Municipal y el Museo y Archivo Histórico "Basilio María Donato".