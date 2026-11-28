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Sunchales será sede de una muestra fotográfica sobre el histórico Camino de Santiago

La exposición "Acogida y Hospitalidad en el Camino de Santiago", del fotógrafo español Manuel G. Vicente, se inauguró este viernes 27 de noviembre, en el Palacio Municipal. La propuesta reúne 70 imágenes y contará con presentaciones musicales de dos agrupaciones del Centro Gallego de Rafaela.