El Gobierno de Santa Fe avanzó con nuevas inversiones en infraestructura y equipamiento sanitario en los departamentos Constitución y General López. Durante una recorrida por ambas regiones, el gobernador Maximiliano Pullaro encabezó la entrega de ambulancias, habilitó mejoras edilicias en el SAMCo de Alcorta y puso en marcha la construcción de un nuevo edificio para el efector de salud de Elortondo.
Salud pública: renovaron ambulancias y avanzan obras hospitalarias en el sur santafesino
Las actividades forman parte del programa provincial de renovación de la red de emergencias y traslados y de modernización de los establecimientos sanitarios, con intervenciones destinadas a mejorar las condiciones de atención y ampliar la capacidad de respuesta del sistema público de salud.
Durante su recorrida, Pullaro destacó el funcionamiento de la red sanitaria provincial y el incremento de la demanda de atención. Según los datos presentados por el mandatario, las consultas pasaron de 9,5 millones en 2023 a una proyección superior a los 13,5 millones para el cierre de 2026. En tanto, los traslados mensuales aumentaron de 250.000 a 470.000.
"Entendimos que en un momento de muchas dificultades, a ningún santafesino le podía faltar la salud pública, a ningún santafesino le podía faltar un medicamento, y a ningún santafesino le podía faltar un alimento", expresó el gobernador.
Por su parte, la ministra de Salud, Silvia Ciancio, precisó que entre 2025 y 2026 la Provincia incorporó 277 ambulancias, en el marco de una inversión superior a los 27.000 millones de pesos. La funcionaria remarcó que la renovación del equipamiento debe estar acompañada por el trabajo de los profesionales y equipos que integran la red sanitaria.
Tres ambulancias nuevas para el departamento Constitución
En Alcorta, la Provincia entregó tres ambulancias 0 km que serán destinadas a fortalecer los servicios de emergencia de esa localidad, Empalme Villa Constitución y Villa Constitución.
Además, se realizó una redistribución de otros cinco móviles que ya se encontraban operativos. Las unidades fueron asignadas a Pavón Arriba, Sargento Cabral, Bombal, La Vanguardia y Santa Teresa, con el objetivo de ampliar la cobertura territorial del sistema de traslados.
Durante la misma jornada, Pullaro recorrió las obras de ampliación y refuncionalización de la guardia del SAMCo de Alcorta. Los trabajos incluyeron la construcción de una nueva sala, un consultorio y la renovación integral del sector destinado a la atención de emergencias.
La actividad contó con la participación del presidente comunal, Carlos Griccini; el senador departamental, Germán Giacomino; y el secretario de Logística Integrada y Articulación de Redes, Jorge Stettler.
Elortondo tendrá un nuevo edificio para su centro de salud
En el departamento General López, el gobernador encabezó el inicio de la construcción del nuevo edificio del SAMCo de Elortondo, un proyecto destinado a reemplazar y ampliar las instalaciones del establecimiento actual, que lleva más de 80 años en funcionamiento.
La obra contempla una inversión de $6.616 millones y tendrá un plazo de ejecución estimado de 18 meses. Los trabajos estarán a cargo de la empresa ICA SRL, cuya propuesta fue seleccionada luego de evaluar técnica y económicamente las 16 ofertas presentadas durante el proceso licitatorio de julio. Según se informó, el monto adjudicado se ubicó casi un 10 % por debajo del presupuesto oficial.
El ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, destacó las características del proyecto y señaló que el nuevo establecimiento tendrá una escala edilicia acorde con las necesidades actuales de atención, con estándares constructivos similares a los de hospitales de otras ciudades de la provincia.
Por su parte, la ministra de Salud, Silvia Ciancio, hizo referencia a la trayectoria del actual centro asistencial y al trabajo de los equipos que desarrollaron allí sus tareas durante décadas. "Es inevitable recordar las historias vividas por el equipo de salud en el edificio actual, pero empecemos a construir las historias de cuidado que vamos a tener en el nuevo edificio", expresó.
El acto contó también con la presencia del presidente comunal de Elortondo, Ángelo Yocco; la senadora departamental, Leticia Di Gregorio; y la directora del SAMCo, Ivana Chiesa, entre otras autoridades.