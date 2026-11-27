En Sportivo Guadalupe

El Azul y Oro ya es una realidad: comenzó la fiesta del fútbol infantil

Con la pelota rodando en simultáneo en Funes Club y en la cancha principal del estadio, se puso en marcha la primera de las tres jornadas del tradicional torneo Azul y Oro de Sportivo Guadalupe. Goles, gambetas, lujos y mucha alegría fueron protagonistas de una tarde que contó con la presencia de Diario El Litoral y Pasión Liga.