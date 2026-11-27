La espera terminó y el Azul y Oro ya es una realidad. Este viernes, desde las 16.30, la pelota comenzó a rodar en simultáneo en Funes Club y en la cancha principal del estadio, dando inicio a una nueva edición del tradicional torneo de fútbol infantil.
El Azul y Oro ya es una realidad: comenzó la fiesta del fútbol infantil
Con la pelota rodando en simultáneo en Funes Club y en la cancha principal del estadio, se puso en marcha la primera de las tres jornadas del tradicional torneo Azul y Oro de Sportivo Guadalupe. Goles, gambetas, lujos y mucha alegría fueron protagonistas de una tarde que contó con la presencia de Diario El Litoral y Pasión Liga.
Desde temprano, los predios se fueron poblando de familias, chicos, entrenadores y acompañantes que llegaron para disfrutar de una verdadera fiesta deportiva. El clima también se asoció a la celebración y permitió que la jornada se desarrollara con todo el color que caracteriza a este tipo de encuentros.
En las distintas canchas hubo espacio para todo. Goles, atajadas, gambetas, jugadas colectivas y también algunos lujitos que despertaron los aplausos de quienes acompañaron a los pequeños protagonistas. Porque en el fútbol infantil el resultado ocupa un lugar secundario: lo importante es compartir, jugar y disfrutar.
Dos escenarios, una misma pasión
La organización dispuso que la actividad se desarrollara en simultáneo en ambos predios, una alternativa que permitió darle dinámica a la primera jornada y ofrecer una importante cantidad de partidos durante toda la tarde.
En cada rincón apareció la esencia de estos torneos: camisetas de diferentes colores, chicos corriendo detrás de la pelota, indicaciones de los entrenadores y familias alentando desde afuera de las canchas. Una postal que se repite cada año y que transforma al Azul y Oro en mucho más que una competencia.
Diario El Litoral y Pasión Liga estuvieron presentes para acompañar y reflejar una jornada donde el fútbol infantil volvió a ser el gran protagonista. La fiesta recién comienza y todavía quedan dos días por delante.
El sábado, desde las 9
La actividad continuará este sábado desde las 9 de la mañana, nuevamente en ambos predios. La programación se extenderá hasta aproximadamente las 17.30, con una extensa jornada de partidos y toda la expectativa puesta en los chicos que serán protagonistas dentro de la cancha.
Así, el Azul y Oro comenzó a escribir una nueva historia. Con el fútbol como punto de encuentro, el torneo volvió a reunir a las familias alrededor de una pelota y confirmó que, cuando juegan los más pequeños, la pasión también se hace grande.