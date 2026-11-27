El fútbol infantil volverá a tener una cita especial en la región. El Club Pucará se encuentra ultimando los detalles para poner en marcha una nueva edición de “El Cacique”, el tradicional torneo que año tras año reúne a cientos de chicos, familias, entrenadores y clubes en torno a una misma pasión.
Pucará pone en marcha una nueva edición de “El Cacique”
El tradicional torneo de fútbol infantil se disputará del 5 al 8 de diciembre en el predio Walter Suelo, de Recreo. La XVII edición reunirá a 50 equipos, representantes de 15 clubes de la gran región, para vivir cuatro jornadas a puro fútbol y encuentro.
La XVII edición se desarrollará los días 5, 6, 7 y 8 de diciembre en el predio Walter Suelo, ubicado en la localidad de Recreo, escenario que recibirá durante cuatro jornadas a los protagonistas de las distintas categorías.
La propuesta contará con la participación de 50 equipos pertenecientes a 15 clubes de la gran región. Una convocatoria que refleja el crecimiento y la importancia que “El Cacique” fue adquiriendo dentro del calendario del fútbol infantil santafesino.
Cuatro días para disfrutar del fútbol
La competencia tendrá como principal objetivo que los niños puedan disfrutar de una experiencia deportiva compartida, acompañados por sus familias y por quienes trabajan durante todo el año en la formación de las nuevas generaciones.
Más allá de los resultados y de la competencia propia de cada categoría, el torneo representa una oportunidad para encontrarse, hacer nuevos amigos y fortalecer los vínculos entre las instituciones que forman parte del fútbol infantil regional.
Desde Pucará invitaron a todos los amantes de esta disciplina a acercarse al predio Walter Suelo para acompañar a los chicos y disfrutar de una verdadera fiesta deportiva.
Pucará agradece y abre las puertas
El presidente del Club Pucará, Hernán Rampazzo, destacó la participación de las instituciones y agradeció especialmente a todos los clubes y equipos que decidieron formar parte de esta nueva edición de “El Cacique”.
Desde la organización también hicieron extensiva la invitación a las familias y al público en general para compartir las jornadas del torneo y acompañar a los pequeños futbolistas.
Con 50 equipos confirmados y la presencia de 15 clubes de la gran región, Pucará ya tiene todo preparado para recibir a los protagonistas. Serán cuatro días en Recreo donde la pelota, los sueños y las ilusiones de los chicos volverán a ser el centro de una fiesta que mantiene vivo el espíritu del fútbol infantil.
Para mayor información, los interesados pueden comunicarse a los teléfonos 342 4490513 y 342 6115787.