Fútbol Infantil

Pucará pone en marcha una nueva edición de “El Cacique”

El tradicional torneo de fútbol infantil se disputará del 5 al 8 de diciembre en el predio Walter Suelo, de Recreo. La XVII edición reunirá a 50 equipos, representantes de 15 clubes de la gran región, para vivir cuatro jornadas a puro fútbol y encuentro.