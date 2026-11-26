Torneo Clausura

Colón de San Justo, a la final para defender la corona

El vigente campeón derrotó 3 a 2 a Náutico El Quillá en el Mercedes Alesso de Bieler y se convirtió en el primer finalista del Clausura Lautaro Fagioli. El sábado, Sanjustino y Universidad Nacional del Litoral definirán al otro protagonista de la gran final de Primera A.