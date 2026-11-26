Colón de San Justo dio otro paso en la defensa de su corona.
Colón de San Justo, a la final para defender la corona
El vigente campeón derrotó 3 a 2 a Náutico El Quillá en el Mercedes Alesso de Bieler y se convirtió en el primer finalista del Clausura Lautaro Fagioli. El sábado, Sanjustino y Universidad Nacional del Litoral definirán al otro protagonista de la gran final de Primera A.
En una noche de fútbol intenso, emociones, goles y un resultado que se mantuvo abierto hasta el último instante, el conjunto de Mauricio Chiementín derrotó 3 a 2 a Náutico El Quillá y se convirtió en el primer finalista del Clausura Lautaro Fagioli de la Primera División A de la Liga Santafesina de Fútbol.
El Mercedes Alesso de Bieler, en San Justo, fue escenario de un verdadero partidazo.
El campeón vigente tuvo que trabajar hasta el final para quedarse con una victoria ante un El Quillá que llegaba envalentonado y dispuesto a prolongar su gran momento en el certamen. Sin embargo, Colón volvió a demostrar por qué es uno de los grandes protagonistas de la temporada y se quedó con el pasaje a la definición.
Osvaldo Arroyo, Guido Rancez y Maximiliano Osurak fueron los autores de los goles del conjunto rojiblanco, que encontró en diferentes momentos de la noche las respuestas necesarias para superar a un rival que nunca se entregó.
Del otro lado, Náutico El Quillá, conducido por Martín Mazzoni, tuvo argumentos para mantenerse siempre en partido. Lúcio López y Joaquín Felizia marcaron los tantos del elenco del Parque del Sur, que buscó hasta el último minuto una igualdad que le permitiera estirar la definición.
El campeón va por otra etrella
Con este triunfo, Colón de San Justo vuelve a instalarse en la definición de un torneo liguista y tendrá la posibilidad de defender el título conseguido en el Apertura. El conjunto de Chiementín ya conoce el camino de las grandes definiciones y ahora deberá esperar para conocer a su adversario.
La segunda semifinal de Primera A se disputará este sábado, desde las 16, en el Coloso del Oeste, en el barrio Mataderos de San Justo. Allí, Sanjustino recibirá a la Universidad Nacional del Litoral en un cruce que promete otro duelo de alto voltaje.
El local llegará a esta instancia con la ilusión de jugar una nueva final y hacer valer su condición de anfitrión. UNL, por su parte, buscará completar una gran campaña y meterse en la definición del Clausura. El ganador se encontrará con Colón de San Justo en el partido decisivo, que tendrá frente a frente a dos equipos con la misma ambición: quedarse con el campeonato.
La definición de la máxima categoría ya tiene entonces a su primer protagonista. Colón ganó, sufrió y festejó en casa. Ahora espera.
Nobleza, primer finalista de Reserva
La noche del miércoles también entregó un clasificado a la final de la División Reserva. En el estadio Antonio Bossio, Deportivo Nobleza derrotó 1 a 0 a Colón de Santa Fe y sacó boleto para el partido decisivo del Clausura Lautaro Fagioli.
El único gol del encuentro fue convertido por Luis Cano, quien le dio al conjunto de Recreo una victoria tan ajustada como valiosa. El equipo dirigido por Jorge Morzán, bajo la atenta mirada de Mario Donetti, entrenador de la Primera, volvió a demostrar que pretende ser protagonista hasta el cierre del año.
Nobleza tendrá ahora la oportunidad de ir por el título que se le escapó en el Apertura. En aquel torneo, el conjunto de Recreo fue uno de los grandes animadores y llegó a la última fecha con posibilidades, pero finalmente el campeonato quedó en manos de Sanjustino.
Unión y Cosmos buscan el otro boleto
El segundo finalista de Reserva se conocerá este viernes. Desde las 16, en el predio CIFFU, Unión recibirá a Cosmos en la otra semifinal del Clausura.
El Tatengue llega a este compromiso luego de golear al último campeón y buscará repetir una actuación que le permita meterse en la definición. Cosmos, en tanto, viene de eliminar a Ciclón Racing en un encuentro que debió resolverse por penales, luego de igualar a la vera de la laguna Setúbal.
El ganador del duelo entre Unión y Cosmos enfrentará a Nobleza por el título de Reserva. De esta manera, mientras la Primera A ya tiene a Colón de San Justo instalado en la gran final, la Reserva también comienza a conocer a sus protagonistas decisivos en el cierre de un Clausura que entra en su etapa más apasionante.