El Clausura Lautaro Fagioli de la Primera A de la Liga Santafesina de Fútbol comienza a transitar su tramo más apasionante. Después de una intensa etapa de playoffs, cuatro equipos quedaron en carrera y desde este miércoles disputarán las semifinales, con el sueño de alcanzar la gran final del campeonato.
Dos cruces, un solo objetivo: llegar a la gran final
El Clausura Lautaro Fagioli entra en su etapa decisiva. Colón de San Justo recibirá este miércoles a El Quillá, mientras que el sábado Sanjustino será local de Universidad Nacional del Litoral. Los cuatro equipos buscarán meterse en la definición del torneo de Primera A.
El primer capítulo tendrá como escenario el Mercedes Alesso de Bieler. Desde las 21, Colón de San Justo, último campeón de la Liga, recibirá a Náutico El Quillá en un cruce que promete emociones y mucha tensión.
El conjunto de San Justo llega con la obligación de recuperarse rápidamente de un duro golpe recibido en el Torneo Regional Federal Amateur, donde el último fin de semana cayó por 4 a 0 frente a Juventud Unida de Gualeguaychú.
Más allá de ese resultado, Colón buscará dejar atrás la experiencia federal y enfocarse nuevamente en la competencia doméstica, donde pretende defender su condición de campeón.
Enfrente estará un El Quillá que llega en alza. El equipo dirigido por Martín Mazzoni viene de superar con autoridad a La Salle por 3 a 0, mostrando una actuación convincente que le permitió instalarse entre los cuatro mejores del Clausura. El Tiburón afrontará el compromiso con todo su plantel a disposición y buscará aprovechar el envión para dar un nuevo paso hacia la definición.
El Tiburón quiere aprovechar su momento
El conjunto del Parque del Sur sabe que tendrá enfrente a uno de los grandes protagonistas del fútbol liguista, pero también llega con argumentos propios. El buen funcionamiento mostrado ante La Salle, sumado a la posibilidad de contar con todos sus jugadores, alimenta la ilusión de conseguir un resultado positivo en San Justo.
Para Colón, en cambio, será una oportunidad para cambiar rápidamente el chip y volver a poner el foco en un objetivo que conoce bien: pelear por el título de la Liga Santafesina.
Sanjustino y UNL, por el otro lugar
La segunda semifinal se disputará el sábado 28 de noviembre, desde las 16, en el Coloso del Oeste de San Justo. Allí, Sanjustino recibirá a Universidad Nacional del Litoral en otro duelo que pondrá frente a frente a dos equipos que buscarán cerrar el año liguista llegando a la definición.
Así, el Clausura Lautaro Fagioli ya tiene sus cuatro candidatos. Dos partidos separan a cada equipo de la posibilidad de jugar por la corona. El primer paso será este miércoles, cuando Colón de San Justo y El Quillá pongan en marcha unas semifinales que prometen máxima intensidad.