Semifinales

Dos cruces, un solo objetivo: llegar a la gran final

El Clausura Lautaro Fagioli entra en su etapa decisiva. Colón de San Justo recibirá este miércoles a El Quillá, mientras que el sábado Sanjustino será local de Universidad Nacional del Litoral. Los cuatro equipos buscarán meterse en la definición del torneo de Primera A.