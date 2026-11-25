La Selección Sub 12 de la Liga Santafesina cerró con un balance sumamente positivo su participación en el Torneo Provincial de Selecciones de Liga para la categoría 2014, organizado por la Federación Santafesina de Fútbol y desarrollado durante este lunes feriado en la ciudad de Tostado.
Dos triunfos y una gran experiencia para la Selección Sub 12
El combinado santafesino dirigido por Darío Cabrol tuvo una muy buena participación en el Torneo Provincial de Selecciones de Liga para la categoría 2014, disputado en Tostado. Venció a la Esperancina y a la Reconquistense, y cayó ajustadamente ante Ceresina.
El certamen había sido postergado dos semanas atrás debido a las inclemencias del tiempo y finalmente pudo llevarse adelante con una intensa jornada de fútbol, en la que el representativo santafesino cosechó dos victorias y sufrió una sola derrota.
El equipo conducido técnicamente por Darío Cabrol tuvo su primer compromiso en la Villa Recreativa de Atlético Tostado, donde enfrentó a la Selección de la Liga Esperancina. Allí consiguió un trabajado triunfo por 2 a 1, con goles de Lucas Ríos y Jairo Loza, para comenzar de la mejor manera su recorrido en la competencia.
Una jornada de mucho fútbol
Los otros dos encuentros se disputaron en el estadio Juan Francisco Chiapello de San Lorenzo. En su segunda presentación, el combinado de la Liga Santafesina volvió a festejar, esta vez frente a la Liga Reconquistense, a la que superó por 3 a 1 en un encuentro que tuvo carácter de interzonal.
En ese partido, Bastián Vázquez y Dylan Benítez, en dos oportunidades, fueron los encargados de marcar los tantos santafesinos. De esta manera, el conjunto de Cabrol sumó su segunda victoria consecutiva y quedó con un balance más que alentador.
Ya en el tercer y último encuentro de la jornada llegó la única derrota. La Liga Santafesina cayó 3 a 2 frente a la Liga Ceresina Blanca, que debía presentar dos equipos en el torneo. Lorenzo Lenarduzzi y Lucas Ríos marcaron para el seleccionado santafesino, que buscó hasta el final pero no pudo quedarse con otro resultado positivo.
Una experiencia que deja mucho
Más allá del resultado del último partido, la participación del seleccionado Sub 12 fue valorada de manera muy positiva. Dos triunfos y una derrota, seis goles a favor y cuatro en contra reflejan el buen desempeño de un grupo que tuvo la posibilidad de competir, compartir y sumar experiencia en un torneo provincial.
Resultados de la Liga Santafesina: Liga Santafesina 2 – Liga Esperancina 1, Liga Santafesina 3 – Liga Reconquistense 1 y Liga Santafesina 2 – Liga Ceresina Blanca 3.