Positivo paso por el Provincial

Dos triunfos y una gran experiencia para la Selección Sub 12

El combinado santafesino dirigido por Darío Cabrol tuvo una muy buena participación en el Torneo Provincial de Selecciones de Liga para la categoría 2014, disputado en Tostado. Venció a la Esperancina y a la Reconquistense, y cayó ajustadamente ante Ceresina.