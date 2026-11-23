Torneo Federal Amateur

Juventud Unida goleó a Colón SJ y acaricia la final por el ascenso

El Decano de Gualeguaychú tuvo una actuación sobresaliente en San Justo, venció 4 a 0 al vigente campeón de la Liga Santafesina y quedó muy cerca de disputar la final única por el ascenso al Federal A. Tres goles en apenas ocho minutos del primer tiempo marcaron el rumbo de una tarde inolvidable.