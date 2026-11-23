Juventud Unida de Gualeguaychú dio un paso enorme hacia su gran objetivo. En una actuación contundente, sólida y por momentos brillante, el conjunto entrerriano derrotó 4 a 0 a Colón de San Justo en el estadio Mercedes Alesso de Bieler y quedó a un paso de alcanzar la final única por el ascenso al Torneo Federal A.
Juventud Unida goleó a Colón SJ y acaricia la final por el ascenso
El Decano de Gualeguaychú tuvo una actuación sobresaliente en San Justo, venció 4 a 0 al vigente campeón de la Liga Santafesina y quedó muy cerca de disputar la final única por el ascenso al Federal A. Tres goles en apenas ocho minutos del primer tiempo marcaron el rumbo de una tarde inolvidable.
El Decano de Entre Ríos, llegó a San Justo sabiendo que enfrente tenía al vigente campeón de la Liga Santafesina de Fútbol y a uno de los equipos más fuertes de la Región Litoral Sur.
Sin embargo, lejos de especular, construyó una victoria categórica, mostró jerarquía en los momentos decisivos y se llevó una ventaja que lo deja muy bien parado de cara a la revancha.
Una ráfaga que cambió todo
El partido comenzó equilibrado y con pocas situaciones de peligro. Colón de San Justo intentó manejar la pelota, mientras Juventud buscaba espacios para atacar.
Las primeras ocasiones claras fueron para la visita: Gallay quedó mano a mano con Francisco Peralta y definió cruzado, aunque su remate se fue desviado. Luego, Damián de Hoyos probó desde una posición favorable y encontró una buena respuesta del arquero local.
Pero todo cambió después de la pausa de hidratación. Juventud Unida aceleró, encontró espacios y en apenas ocho minutos golpeó tres veces.
A los 35 minutos, Luciano Maidana ejecutó un córner desde la izquierda. Dante Verón se anticipó al arquero Ezequiel Álvarez y alcanzó a puntear la pelota. Allí apareció Matías Labaroni, quien sorprendió a todos y con un cabezazo puso el 1 a 0.
Colón todavía no había logrado reaccionar cuando llegó el segundo. A los 41’, un saque largo de Francisco Peralta encontró la peinada de Damián de Hoyos para Jorge Rossi. El delantero se anticipó de cabeza a la salida de Álvarez y amplió la diferencia.
Dos minutos más tarde, Juventud volvió a ser letal. Alexis Reynoso encabezó una contra, habilitó a De Hoyos, quien abrió hacia la derecha para Rossi. El atacante levantó la cabeza y encontró la llegada de Luciano Maidana.
El volante oriundo de Federación recibió de primera y sacó un remate preciso que se clavó junto al palo más lejano. 3 a 0 y golpe demoledor antes del descanso.
De Hoyos puso la firma y el Decano sueña
El segundo tiempo comenzó de la misma manera que había terminado el primero: con Juventud Unida atacando y encontrando espacios. A los 9 minutos, una combinación entre Sergio Olano y Jorge Rossi terminó en centro y apareció Damián de Hoyos para definir ante Álvarez y establecer el 4 a 0 definitivo.
Con semejante diferencia, el partido quedó prácticamente sentenciado. Colón SJ intentó reaccionar y tuvo una oportunidad muy clara en un remate de Claudio Albarracín que se estrelló contra el travesaño. El equipo de Mauricio Chiementín buscó descontar, pero se encontró con un rival bien plantado y dispuesto a aprovechar cada espacio.
Juventud, en cambio, pudo haber marcado algún gol más. Agustín Benedetti estuvo cerca con una palomita que encontró una gran respuesta del arquero local para evitar el quinto.
El equipo dirigido por Daniel Waldner completó así una noche extraordinaria. Fue contundente, ordenado, efectivo y mostró una enorme capacidad para resolver el partido en el momento justo.
Colón de San Justo, que había llegado a esta instancia con la ilusión de seguir avanzando hacia el Federal A, sufrió un duro golpe en casa.
El 4 a 0 deja al Decano con una ventaja inmejorable. Ahora tendrá la posibilidad de cerrar la serie ante su gente y dar el último paso hacia la final única por el ascenso.
La síntesis
- Colón SJ: Ezequiel Álvarez; Ismael Quilez, Tomás Baroni, Maximiliano Melgratti, Osvaldo Arroyo, Brian Minotti, Matías Fantín, Alexis Palacios, Guido Rancez, Augusto Sonsogni y Maximiliano Osurak. DT: Mauricio Chiementin.
- Juventud Unida: Francisco Peralta; Matías Labaroni, Dante Verón, Patricio Pizarro, Federico López, Alexis Reynoso, Aramis Serafini, Joaquín Acevedo, Luciano Maidana, Jorge Rossi y Damián de Hoyos. DT: Daniel Waldner.
- Goles: PT, 35’ Matías Labaroni (JU), 41’ Jorge Rossi (JU) y 43’ Luciano Maidana (JU). ST, 9’ Damián de Hoyos (JU).
- Cancha: Mercedes Alesso de Bieler. Árbitro: Leandro Sosa Abrile.