El Clausura 2026 de la Liga Senior ya tiene a sus campeones. En tres jornadas cargadas de emoción, definiciones ajustadas y festejos, Loyola, Gimnasia y Esgrima y El Pozo se consagraron en las Copas de Oro, Plata y Bronce, respectivamente.
Loyola, Gimnasia y El Pozo, los grandes campeones del Clausura
El fútbol Senior de la Liga Santafesina cerró el Clausura 2026 con tres finales y tres festejos. Loyola se quedó con la Copa de Oro al vencer a San Lorenzo por penales, Gimnasia y Esgrima conquistó la de Plata y El Pozo volvió a levantar la Copa de Bronce, por tercer año consecutivo.
La definición de mayor jerarquía tuvo como escenario la cancha de San Cristóbal, donde Loyola y San Lorenzo protagonizaron una final a la altura de lo que estaba en juego. El encuentro terminó 1 a 1 durante el tiempo reglamentario y el campeón debió definirse desde el punto penal.
José Fernández puso en ventaja a Loyola, mientras que Diego Díaz marcó para San Lorenzo. Ninguno pudo quebrar nuevamente la resistencia rival y la incertidumbre se trasladó a una interminable tanda de penales. Allí, Loyola se impuso por 10 a 9 y desató el festejo del conjunto de barrio Yapeyú, que se quedó con la Copa de Oro del Clausura 2026.
Un camino de grandes rivales
El título de Loyola adquiere todavía mayor valor por el recorrido realizado durante los playoffs. San Lorenzo había finalizado primero en la Zona 1 de la Fase Regular, con 17 puntos, y en los Cuartos de Final debió enfrentarse a Colón de San Justo, el bicampeón que buscaba su tercera corona consecutiva.
Después de igualar 1 a 1 en el tiempo reglamentario, Loyola se impuso 5 a 4 en los penales y avanzó a semifinales. Allí volvió a tener enfrente a otro peso pesado de la categoría: Colón. Fue empate 2 a 2 en el Batres y nuevamente la clasificación se resolvió desde los doce pasos, con triunfo de Loyola por 4 a 3.
El último obstáculo fue San Lorenzo. El empate 1 a 1 volvió a llevar al campeón a una definición por penales. Esta vez fue 10 a 9, para completar una campaña de enorme fortaleza en los momentos decisivos.
Gimnasia y El Pozo también festejaron
La Copa de Plata quedó en manos de Gimnasia y Esgrima, que derrotó 2 a 1 a Atenas en Ángel Gallardo. Roberto “Chino” Sottaz fue la gran figura de la final al marcar los dos goles del conjunto de Ciudadela, mientras que Diego Mendoza convirtió para los santotomesinos.
Los Pistoleros repitieron así el título conseguido el 30 de julio de 2025, cuando habían vencido 3 a 1 a Juventud Unida en el Rafael Batres para quedarse con el Apertura. En este Clausura, Gimnasia superó en Cuartos de Final a Floresta por 2 a 1 y luego eliminó a Pucará por 4 a 2 en semifinales.
Por su parte, El Pozo volvió a demostrar que la Copa de Bronce le sienta especialmente bien. En San Cristóbal, venció 3 a 2 a Defensores de Alto Verde en una final intensa y se consagró nuevamente campeón. Juan Ayala, José Farías y Favio Botta marcaron para el ganador, mientras que Darío Cáceres y Alberto Masset anotaron para el Defe.
Con esta conquista, El Pozo suma tres títulos consecutivos en la categoría. En 2024 obtuvo el Clausura Axel Menor tras vencer a Las Flores y en 2025 ganó el Apertura Nery Alberto Pumpido, derrotando a Unión en los penales.
En esta edición comenzó los playoffs con un triunfo 3 a 1 sobre Deportivo Santa Rosa y luego superó 4 a 0 a Deportivo Agua en semifinales.
Así, el Senior santafesino cerró otro capítulo de competencia con tres campeones y el mismo denominador común: experiencia, pasión y fútbol para seguir disfrutando dentro de la cancha.