Liga Senior

Loyola, Gimnasia y El Pozo, los grandes campeones del Clausura

El fútbol Senior de la Liga Santafesina cerró el Clausura 2026 con tres finales y tres festejos. Loyola se quedó con la Copa de Oro al vencer a San Lorenzo por penales, Gimnasia y Esgrima conquistó la de Plata y El Pozo volvió a levantar la Copa de Bronce, por tercer año consecutivo.