El torneo Clausura Lautaro Fagioli de Primera A ya tiene a sus cuatro semifinalistas.
Cuatro grandes van por la gloria del Clausura
Quedaron definidos los semifinalistas del torneo Clausura Lautaro Fagioli de Primera A. Sanjustino, Universidad Nacional del Litoral, Colón de San Justo y Náutico El Quillá superaron los cuartos de final y ahora buscarán un lugar en la gran definición.
Después de una instancia de cuartos de final que dejó goleadas, partidos intensos y una definición desde los doce pasos, quedaron armados dos cruces de alto vuelo: Sanjustino frente a Universidad Nacional del Litoral y Colón de San Justo ante Náutico El Quillá.
La acción había comenzado con la presentación del último campeón. Colón de San Justo volvió a demostrar su jerarquía y venció 3 a 1 a Ciclón Racing, dando otro paso firme en su búsqueda de una nueva final. El conjunto de San Justo, que viene siendo protagonista permanente de las definiciones liguistas, mantiene intacto su objetivo de quedarse con el Clausura.
Sanjustino, contundente y a paso firme
El viernes llegó una de las grandes demostraciones de la ronda. Sanjustino no dejó dudas y superó 5 a 0 a La Perla del Oeste, en una actuación contundente que le permitió instalarse entre los cuatro mejores del certamen.
El conjunto del Portón del Norte mostró todo su poder ofensivo y cerró una serie que lo deposita nuevamente en una instancia decisiva. Ahora tendrá enfrente a un rival que también sabe de protagonismo: Universidad Nacional del Litoral.
El conjunto universitario protagonizó uno de los partidos más emotivos de los cuartos de final. En el tiempo reglamentario igualó 2 a 2 con Unión y la clasificación tuvo que resolverse mediante penales. Allí, UNL fue más efectivo y se impuso 3 a 1 para quedarse con el pasaje a semifinales.
El Quillá completó el cuarteto
El último boleto quedó en manos de Náutico El Quillá. El equipo de SAnta Fe se impuso 3 a 0 sobre La Salle y confirmó su presencia entre los cuatro mejores del Clausura.
Así quedaron definidos los cruces que prometen dos partidos de enorme atractivo. Sanjustino se medirá con Universidad Nacional del Litoral, mientras que Colón de San Justo tendrá como adversario a Náutico El Quillá.
Los antecedentes, la actualidad de cada equipo y la importancia de lo que estará en juego hacen prever dos semifinales de alto vuelo. En una instancia donde ya no hay margen para el error, los cuatro buscarán dar el último paso hacia la gran final y la posibilidad de quedarse con el título Clausura Lautaro Fagioli.