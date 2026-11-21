Liga Santafesina de Fútbol

Cuatro grandes van por la gloria del Clausura

Quedaron definidos los semifinalistas del torneo Clausura Lautaro Fagioli de Primera A. Sanjustino, Universidad Nacional del Litoral, Colón de San Justo y Náutico El Quillá superaron los cuartos de final y ahora buscarán un lugar en la gran definición.