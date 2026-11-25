Liga Santafesina de Fútbol

Banco Provincial y Nuevo Horizonte, por el último boleto a Primera A

El próximo sábado, desde las 18, el Gigante de Ciudadela será escenario de una final a todo o nada. Banco Provincial y Nuevo Horizonte se enfrentarán por el segundo ascenso a Primera A de la Liga Santafesina. El ganador acompañará a Santa Fe Fútbol Club en la máxima categoría en 2027.