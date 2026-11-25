La Liga Santafesina de Fútbol tendrá este sábado una de esas tardes que quedan guardadas en la memoria. En el barrio Ciudadela, dos equipos irán detrás del mismo sueño: volver a jugar en la máxima división.
Banco Provincial y Nuevo Horizonte, por el último boleto a Primera A
El próximo sábado, desde las 18, el Gigante de Ciudadela será escenario de una final a todo o nada. Banco Provincial y Nuevo Horizonte se enfrentarán por el segundo ascenso a Primera A de la Liga Santafesina. El ganador acompañará a Santa Fe Fútbol Club en la máxima categoría en 2027.
Banco Provincial y Nuevo Horizonte se medirán desde las 18 en el Gigante de Ciudadela, en la gran final por el segundo ascenso de la Primera B.
La definición enfrentará al segundo y al tercer equipo de la Tabla Anual 2026 de la Segunda División.
Un premio gigante
El premio será enorme: el ganador se quedará con el último boleto disponible hacia Primera A y acompañará a Santa Fe Fútbol Club, que recientemente logró su regreso a la máxima categoría después de doce años.
Será una final sin margen para especulaciones. Banco Provincial y Nuevo Horizonte llegan a este partido decisivo con la ilusión intacta y sabiendo que 90 minutos separan a uno de ellos de volver a codearse con los grandes de la Liga Santafesina.
El escenario también será protagonista. El Gigante de Ciudadela se prepara para recibir una multitud, con dos barrios y cientos de hinchas detrás de sus colores. En una temporada marcada por grandes historias, el fútbol de ascenso volverá a tener una cita especial, de esas que se viven con la camiseta, la familia y los amigos.
A todo o nada por el ascenso
Banco Provincial buscará coronar su campaña con el regreso a Primera A. Nuevo Horizonte, por su parte, irá por el mismo objetivo y tendrá la posibilidad de cerrar una temporada inolvidable con el salto de categoría.
El árbitro será designado en las próximas horas y la pelota comenzará a rodar a las 18. Desde ese momento, quedará de lado todo lo ocurrido durante el año y comenzará una nueva historia: la de una final que tendrá un solo ganador.
Banco o Nuevo Horizonte. Uno festejará el ascenso y el otro deberá esperar. Pero más allá del resultado, Ciudadela será el punto de encuentro para una nueva fiesta del fútbol santafesino, ese fútbol de los barrios que conserva intacta su pasión y que vuelve a demostrar que los grandes sueños también nacen en cada cancha de la Liga.
El sábado, el Gigante espera. La ilusión está en marcha y hay un lugar en Primera A que tiene dueño. Solo falta saber cuál de los dos se lo queda.