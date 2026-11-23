Doce años después, Santa Fe Fútbol Club volvió a donde alguna vez supo estar y donde durante mucho tiempo soñó con regresar.
Santa Fe FC cosechó su siembra y volvió a Primera después de 12 años
El conjunto de Ciudadela venció 2 a 0 a Nuevo Horizonte en el Gigante de Ciudadela, se consagró campeón de la Primera División B y consiguió el ascenso a la máxima categoría de la Liga Santafesina. Gianluca Ledesma y Brian Segovia marcaron los goles de una tarde inolvidable para la institución.
Este sábado, en una tarde que quedará guardada para siempre en la historia de la institución, el conjunto de Ciudadela derrotó 2 a 0 a Nuevo Horizonte, se consagró campeón de la Primera División B y consiguió el ascenso a la máxima categoría de la Liga Santafesina de Fútbol.
No fue solamente un partido ganado. Fue la recompensa a un camino extenso, con dificultades, frustraciones, intentos, reconstrucciones y una convicción que nunca terminó de apagarse. Santa Fe FC cosechó su siembra y, después de 12 años, volvió a la elite del fútbol liguista.
En el Gigante de Ciudadela, la cancha de Gimnasia y Esgrima, el equipo conducido por Mario Genesi dio el último paso de una campaña notable.
El ex arquero, aquel número 2 que dejó los botines para ponerse el buzo de entrenador, encontró junto a un reducido grupo de trabajo encabezado por Fernando Yori la fórmula para transformar un proyecto en una realidad.
Una campaña que tuvo de todo
Santa Fe FC había ganado de punta a punta el Torneo Apertura y sabía que para obtener el primer boleto a Primera A debía quedarse también con el Octogonal del Clausura.
Y lo hizo. En el recorrido hubo un invicto de 27 partidos, una muestra contundente de la regularidad de un equipo que, fuera cual fuera el escenario, siempre encontró la manera de ser protagonista.
El único tropiezo llegó en la última fecha de la etapa regular del Clausura, frente a Atenas en Santo Tomé. Pero aquella caída no modificó el rumbo. El objetivo estaba claro y el plantel respondió cuando más importaba.
Del otro lado estaba Nuevo Horizonte, un equipo que Cristian Molina había construido desde los resultados, el juego y la constancia. Un rival que llegó con argumentos suficientes para disputar una definición de esta magnitud y que durante buena parte de la temporada también fue protagonista.
Pero Santa Fe tenía algo más. Tenía el peso de una campaña entera y la posibilidad de cerrar el año de la manera que había imaginado desde el comienzo.
Ledesma abrió el camino y Segovia puso el sello
El partido se abrió en la primera etapa con un verdadero golazo de Gianluca Ledesma. El delantero apareció para poner a Santa Fe arriba y entregar la tranquilidad necesaria en una final donde cada detalle podía ser determinante.
Nuevo Horizonte buscó reaccionar, intentó llevar el juego hacia el terreno que más le convenía y nunca dejó de competir. Sin embargo, Santa Fe sostuvo la ventaja, manejó los tiempos y esperó su oportunidad para liquidar la historia.
Y esa oportunidad llegó en el complemento. Brian Segovia apareció para marcar el segundo y desatar el festejo. El 2-0 no solamente sentenció el partido: confirmó el ascenso, el campeonato y el regreso a Primera después de doce años.
Ahora Nuevo Horizonte tendrá otra oportunidad de alcanzar el segundo boleto a Primera A. Deberá enfrentar a Banco Provincial, en un cruce que vuelve a poner frente a frente a dos protagonistas de la definición del Octogonal 2025, cuando el conjunto bancario se quedó con aquella final. Esta vez, estará en juego un lugar en la máxima categoría. Un partido. El que gane, sube.
Para Santa Fe, en cambio, ya no hay cuentas pendientes. El gran campeón de 2026 cerró un año extraordinario y obtuvo aquello que persiguió durante más de una década.
En 2027, Santa Fe FC volverá a compartir escenario con los grandes de la Liga Santafesina. Se enfrentará a equipos que disputan el Torneo Regional Federal Amateur, que participan en las copas provinciales y que representan al fútbol liguista en diferentes competencias.
Volverá a Primera. Volverá al lugar que alguna vez ocupó y que durante 12 años esperó recuperar.
Y no es poco. Son doce años de historia, de insistencia y de sueños postergados que finalmente encontraron su premio en una tarde inolvidable en Ciudadela.
La síntesis
Santa Fe FC 2: Mariano Rodríguez; Santiago Giménez, Jonatan Fernández, Juan Romero, Agustín Giménez, Jesús Paiva, Marcelo Hilbe, Lionel Rodríguez, Gianluca Ledesma, Agustín Flores y Joaquín Argüello. DT: Mario Genesi.
Nuevo Horizonte 0: Walter Chamorro; Silvio Mieres, Eduardo Flores, Franco Domínguez, Juan Fiorenza, Leandro Martínez, Mateo Quiroga, Uriel Lemercier, Lautaro Wagner, Brian Pereyra y Martín Retamar. DT: Cristian Molina.
Goles: Gianluca Ledesma (SF) y Brian Segovia (SF).
Árbitros: Carlos Córdoba.
Estadio: Gigante de Ciudadela.