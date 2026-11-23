Campeón

Santa Fe FC cosechó su siembra y volvió a Primera después de 12 años

El conjunto de Ciudadela venció 2 a 0 a Nuevo Horizonte en el Gigante de Ciudadela, se consagró campeón de la Primera División B y consiguió el ascenso a la máxima categoría de la Liga Santafesina. Gianluca Ledesma y Brian Segovia marcaron los goles de una tarde inolvidable para la institución.