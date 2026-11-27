Torneo

El Nery Pumpido se viste de fiesta para recibir al Provincial Femenino Sub 14

Desde este viernes y hasta el domingo, el predio Nery Alberto Pumpido será escenario del Torneo Provincial de Selecciones de Liga Sub 14 de Fútbol Femenino. La Liga Santafesina será anfitriona y presentará dos combinados, Azul y Blanco, bajo la conducción de Natalia Lomello.