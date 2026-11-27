La Capital de La Bota volverá a ser punto de encuentro para el fútbol femenino formativo. Desde este viernes 27 y hasta el domingo 29 de noviembre, el predio Nery Alberto Pumpido recibirá el Torneo Provincial de Selecciones de Liga Sub 14 de Fútbol Femenino, organizado por la Federación Santafesina de Fútbol.
El Nery Pumpido se viste de fiesta para recibir al Provincial Femenino Sub 14
Desde este viernes y hasta el domingo, el predio Nery Alberto Pumpido será escenario del Torneo Provincial de Selecciones de Liga Sub 14 de Fútbol Femenino. La Liga Santafesina será anfitriona y presentará dos combinados, Azul y Blanco, bajo la conducción de Natalia Lomello.
La Liga Santafesina tendrá un protagonismo especial, no solamente por ser la anfitriona del certamen, sino también porque presentará dos equipos. La Casa Madre conformó los seleccionados Azul y Blanco luego de un proceso de trabajo que involucró a más de treinta futbolistas de clubes de nuestro medio.
El cuerpo técnico estará encabezado por Natalia Lomello, quien contará con la asistencia de Nair Farioli y Camila Gutiérrez. Las entrenadoras trabajaron durante las últimas semanas con las jugadoras convocadas hasta definir las dos listas que representarán al fútbol santafesino en esta competencia provincial.
Dos equipos para representar a la Liga
El certamen reunirá a las ligas Santafesina, Esperancina, Rafaelina, Reconquistense, Rosarina, Sanlorencina y Departamental San Martín. La modalidad contempla dos zonas de cuatro equipos, con partidos todos contra todos.
En la Zona A estarán Liga Santafesina Blanca, Liga Rafaelina, Liga Reconquistense y Liga Esperancina. En la Zona B competirán Liga Santafesina Azul, Asociación Rosarina, Liga Departamental San Martín y Liga Sanlorencina.
Los dos primeros de cada grupo accederán a las semifinales de la Copa de Oro, mientras que los terceros y cuartos disputarán la Copa de Plata. De esta manera, todos los seleccionados tendrán competencia durante la jornada final del domingo.
El debut santafesino será este viernes. A las 15, la Liga Santafesina Blanca enfrentará a la Liga Rafaelina, mientras que a las 16.30 la Santafesina Azul se medirá con la Asociación Rosarina.
La actividad continuará el sábado por la mañana. A las 9, el combinado Blanco jugará ante la Liga Reconquistense y, a las 10.30, el Azul se enfrentará con la Liga Departamental San Martín. Por la tarde, a las 15, Blanca jugará ante Esperancina y, a las 16.30, Azul cerrará la fase de grupos frente a Sanlorencina.
Las 32 representantes santafesinas
La Liga Santafesina Azul estará integrada por Brianna Salatti, Nayra Barrios, Amparo Santucho, Natasha Castellano, Valentina Cruz, Valentina Bertola, Luna Blanche, Aimar Martínez, Luz Martínez, Sofía Arrieta, Julieta Chamorro, Kimey Sena, Ambar Aquino, Camila Díaz, Paloma Molina, Victoria Piccinini e Isabella Torres.
Por su parte, la Liga Santafesina Blanca tendrá como convocadas a Emilia Kilgelmann, Martina Toledo, Agustina Sesma, Mahia Strada, Valentina Dib, Zoe Sánchez, Kiara Valentini, Olivia Schroeder, Gianna Escalante, Mikeila Rivero, Pilar Vega, Emily Slaminsky, Milagros Amarillo, Alma Campana y Clara Lazzarini.
Con el predio Nery Pumpido como escenario y la Liga Santafesina como anfitriona, todo está preparado para tres jornadas de fútbol, encuentro y formación.
Para las 32 chicas que vestirán la camiseta de la Casa Madre será, además, una oportunidad para compartir cancha con representantes de distintas regiones de la provincia y seguir creciendo dentro de una disciplina que continúa ganando espacio.
El domingo será el momento de las definiciones, con las semifinales y las finales del torneo. Santa Fe tendrá así la responsabilidad de recibir a las delegaciones y, al mismo tiempo, la ilusión de sus dos seleccionados de ser protagonistas en casa.