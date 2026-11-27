Las 14 viviendas se construyen en el barrio La Orilla, en Esperanza, departamento Las Colonias, en el marco del programa Nido Desarrollos Habitacionales. Según el último relevamiento, los trabajos alcanzaron un 85% de ejecución y se encuentran en su etapa final.
Esperanza: extendieron hasta el 14 de diciembre la inscripción para el sorteo de 14 viviendas
El plazo para participar del sorteo de las casas del barrio La Orilla se amplió hasta el 14 de diciembre a las 23.59. El complejo presenta un avance del 85% y contempla 13 unidades tradicionales y una adaptada para personas con discapacidad.
El conjunto está integrado por 13 unidades tradicionales y una adaptada para personas con discapacidad. Cada vivienda tiene una superficie de 62 metros cuadrados y cuenta con dos dormitorios, cocina, estar-comedor, baño, cochera y lavadero.
Actualmente, las tareas incluyen pintura interior y exterior, además de obras de infraestructura y urbanización en el sector. Los trabajos comprenden la apertura del pasaje Juana Azurduy, la instalación de las redes de energía eléctrica y agua potable, alumbrado público, desagües pluviales, cordón cuneta y veredas.
La inversión destinada a la construcción del complejo y las obras complementarias supera los 1.200 millones de pesos.
Inscripción y actualización de datos
El plazo para participar del sorteo se extendió hasta el 14 de diciembre a las 23.59. La medida busca ampliar la cantidad de familias inscriptas, luego de que se registrara un número de anotados inferior al previsto inicialmente.
El secretario de Hábitat y Vivienda, Lucas Crivelli, explicó que quienes se hayan registrado antes del 14 de diciembre de 2025 deberán renovar su inscripción para actualizar sus datos personales y familiares.
El trámite se realiza a través del Registro Digital de Acceso a la Vivienda (RDAV), disponible en el portal oficial de la Provincia: https://www.santafe.gob.ar/rdav/.
Requisitos para participar del sorteo
Las personas interesadas en acceder a una de las 14 viviendas deberán cumplir con las siguientes condiciones:
- Conformar un grupo familiar.
- Acreditar residencia o actividad laboral en Esperanza durante un mínimo de dos años.
- Contar con ingresos económicos demostrables.
- No ser titular de ningún inmueble.
Para consultas técnicas o administrativas, se encuentra habilitado el correo electrónico [email protected].