Tienen un 85% de avance

Esperanza: extendieron hasta el 14 de diciembre la inscripción para el sorteo de 14 viviendas

El plazo para participar del sorteo de las casas del barrio La Orilla se amplió hasta el 14 de diciembre a las 23.59. El complejo presenta un avance del 85% y contempla 13 unidades tradicionales y una adaptada para personas con discapacidad.