La localidad de Marcelino Escalada, en el departamento San Justo, contará con una importante intervención en su infraestructura eléctrica. La apertura de sobres de la licitación pública para ejecutar los trabajos fue fijada para el próximo 18 de diciembre, a las 10, con un presupuesto oficial de $572.068.327,35.
Marcelino Escalada: licitarán en diciembre una obra eléctrica con un presupuesto de $572 millones
La apertura de sobres está prevista para el 18 de diciembre, a las 10. El proyecto contempla la construcción y remodelación de las redes de media y baja tensión, con el reemplazo de tendidos convencionales por cables preensamblados y la instalación de una nueva subestación transformadora.
El proyecto comprende la construcción y remodelación de líneas aéreas de media y baja tensión, además de la provisión de los materiales necesarios para renovar parte de la red de distribución eléctrica de la zona urbana.
El objetivo principal es reemplazar el cableado convencional por un sistema de conductores preensamblados, que ofrece mejores condiciones de seguridad y resistencia ante fenómenos climáticos, caída de ramas y otras contingencias que pueden provocar interrupciones del servicio.
La fecha de apertura de ofertas fue confirmada por el senador provincial por el departamento San Justo, Rodrigo Borla, quien destacó la importancia de completar la renovación del tendido eléctrico de la localidad.
Los trabajos previstos en media tensión
De acuerdo con las especificaciones técnicas del pliego licitatorio, la intervención contempla obras en la red primaria de media tensión de 13,2 kV.
Entre los trabajos previstos se encuentra la construcción de aproximadamente 250 metros de nuevas líneas aéreas, con estructuras de tipo urbano y conductores reforzados con alma de acero, de 50/8 mm² de sección.
Además, se instalará una nueva Subestación Transformadora Aérea (SETA) de 160 kVA de potencia, con una relación de transformación de 13,2/0,400-0,231 kV.
Esta infraestructura permitirá reforzar el sistema de distribución y acompañar las mejoras previstas para la red eléctrica urbana.
Reemplazo de tres kilómetros de tendido convencional
Uno de los componentes centrales de la obra será la renovación de las instalaciones de baja tensión. En este segmento se proyecta remodelar aproximadamente tres kilómetros de tendido convencional, mediante el reemplazo de los conductores existentes por cables preensamblados de aluminio, con una configuración de 3x70+1x50+1x25 mm².
A esto se sumará la construcción de otros 2,9 kilómetros de nuevas líneas de baja tensión, con conductores preensamblados de características similares.
En conjunto, los trabajos permitirán intervenir cerca de 5,9 kilómetros de red de baja tensión, además de las mejoras previstas en media tensión.
La utilización de cableado preensamblado apunta a reducir la exposición de los conductores, mejorar la seguridad de las instalaciones y brindar mayor confiabilidad al suministro eléctrico, especialmente ante condiciones meteorológicas adversas.