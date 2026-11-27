Departamento San Justo

Marcelino Escalada: licitarán en diciembre una obra eléctrica con un presupuesto de $572 millones

La apertura de sobres está prevista para el 18 de diciembre, a las 10. El proyecto contempla la construcción y remodelación de las redes de media y baja tensión, con el reemplazo de tendidos convencionales por cables preensamblados y la instalación de una nueva subestación transformadora.