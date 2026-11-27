Actividad legislativa

Ley de Presupuesto 2027: Pirola destacó la incorporación de obras prioritarias para Las Colonias

Pirola consideró que "son avances ante las necesidades por las cuales seguimos gestionando" y enfatizó la importancia de profundizar el trabajo para concretar obras de infraestructura y equipamiento en salud y educación, obras viales, hídricas, de energía eléctrica, gas y, particularmente, más viviendas en los 37 distritos del departamento.