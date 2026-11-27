La Cámara Empresaria de Autotransporte de Cargas Esperancina (CEACE) recibió la visita del director provincial de Transporte de Cargas, Juan Manuel Agostini, con quien representantes del sector analizaron la situación de la actividad y los principales desafíos para mejorar la competitividad logística de Santa Fe.
El director provincial de Transporte de Cargas visitó Esperanza para analizar la agenda del sector
El director provincial de Transporte de Cargas, Juan Manuel Agostini, visitó la sede de la Cámara Empresaria de Autotransporte de Cargas Esperancina (CEACE). Durante el encuentro se abordaron el ordenamiento portuario, los controles de peso en rutas, las herramientas de financiamiento, la infraestructura para transportistas y la capacitación de choferes.
La reunión permitió repasar distintas iniciativas impulsadas desde el ámbito provincial y plantear necesidades vinculadas con el funcionamiento del transporte, la infraestructura vial, la operatoria portuaria y las condiciones de trabajo de los camioneros.
Uno de los objetivos del encuentro fue avanzar en una agenda común entre el sector público y las cámaras empresarias, en un contexto en el que Santa Fe busca fortalecer su posicionamiento como centro logístico nacional, aprovechando su infraestructura portuaria, vial, fluvial y aeroportuaria.
Ordenamiento portuario, controles viales y nuevas herramientas tecnológicas
Uno de los principales temas abordados fue el ingreso de camiones a las terminales portuarias y las medidas destinadas a mejorar la organización de la circulación y reducir los tiempos de espera.
En ese marco, Agostini se refirió a la implementación del sistema STOP 5.0 y destacó sus resultados en la operatoria portuaria. "Vino para quedarse porque logró amesetar la curva de estadía en los puertos. Es una herramienta que ordena y mide la eficiencia real de la operatoria", señaló.
Otro de los ejes estuvo relacionado con el control de pesos en las rutas y la preservación de la infraestructura vial. El funcionario valoró la incorporación de balanzas dinámicas y fijas en la Autopista Santa Fe-Rosario, además de la previsión de extender estos controles a otras trazas provinciales.
Según explicó, estas herramientas permiten detectar vehículos que circulan con exceso de carga, proteger el estado de los caminos y reducir las situaciones de competencia desleal frente a las empresas que cumplen con las disposiciones vigentes.
En materia de innovación, también presentó los avances de la Plataforma Facilitadora del Transporte, una herramienta tecnológica que permitirá recopilar información sobre el origen y destino de las cargas no granarias. El sistema apunta a mejorar la trazabilidad y contar con datos más precisos sobre los movimientos de carga general en el territorio santafesino.
Financiamiento, infraestructura y capacitación de choferes
La agenda incluyó el análisis de las líneas de crédito provinciales disponibles para el sector y otras alternativas que se encuentran en estudio, entre ellas la posibilidad de implementar un Plan Canje para remolques.
También se planteó la necesidad de mejorar la infraestructura destinada al descanso de los transportistas. Ante la escasez de paradores seguros sobre las rutas, se evaluó la posibilidad de que las propias cámaras empresarias impulsen, de manera articulada, la creación de playas de estacionamiento con servicios integrales para los choferes.
Otro de los aspectos destacados fue la formación profesional. Durante la reunión se mencionó el convenio entre el Sindicato de Camioneros y la Universidad del Gran Rosario (UGR), que prevé el lanzamiento, en marzo de 2027, de una carrera universitaria de dos años orientada a la profesionalización de los conductores.
La iniciativa fue considerada relevante frente a la necesidad de incorporar nuevos trabajadores y fortalecer la capacitación de quienes comienzan a desempeñarse en la actividad.
Por otra parte, Agostini remarcó la importancia de aprovechar las ventajas geográficas y de infraestructura de Santa Fe para consolidar su desarrollo logístico. En ese sentido, sostuvo que el trabajo conjunto entre el Estado y las empresas resulta central para potenciar las posibilidades del sector.
Como resultado del encuentro, se anticipó una próxima convocatoria en la ciudad de Santa Fe, donde participarán representantes de todas las cámaras de transporte de cargas de la provincia. La intención es reunir a las entidades para debatir problemáticas comunes y coordinar propuestas.
Durante su visita, el funcionario también recorrió las instalaciones de la CEACE y conoció los servicios y comodidades que la institución ofrece a sus asociados y al sector del transporte de cargas.