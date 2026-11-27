Junto a autoridades del CEACE

El director provincial de Transporte de Cargas visitó Esperanza para analizar la agenda del sector

El director provincial de Transporte de Cargas, Juan Manuel Agostini, visitó la sede de la Cámara Empresaria de Autotransporte de Cargas Esperancina (CEACE). Durante el encuentro se abordaron el ordenamiento portuario, los controles de peso en rutas, las herramientas de financiamiento, la infraestructura para transportistas y la capacitación de choferes.