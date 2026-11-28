En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la Municipalidad de San Lorenzo llevó adelante una intervención en el espacio público mediante la instalación de baldosas con mensajes destinados a visibilizar las distintas formas de violencia de género y promover la reflexión comunitaria.
San Lorenzo incorporó mensajes de concientización sobre violencia de género en el espacio público
La intervención se realizó el 25 de noviembre, en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Las piezas fueron instaladas junto al Centro de Atención al Turista, sobre bulevar Sargento Cabral, con frases destinadas a generar conciencia sobre las distintas formas de violencia de género. Además, se difundió la línea local de atención y consultas, disponible durante las 24 horas.
La actividad se desarrolló el miércoles 25 de noviembre y consistió en el emplazamiento de piezas con frases alusivas a esta problemática en un sector ubicado junto al Centro de Atención al Turista, sobre bulevar Sargento Cabral.
La propuesta busca generar un espacio de concientización permanente, donde vecinos y visitantes puedan detenerse a leer los mensajes, reconocer diferentes manifestaciones de violencia contra las mujeres y reflexionar sobre la importancia de prevenirlas.
Mensajes para reconocer las distintas formas de violencia
Las baldosas contienen frases de impacto que apuntan a visibilizar situaciones de violencia que muchas veces permanecen naturalizadas o no son identificadas como tales.
La iniciativa procura trasladar la problemática al espacio cotidiano de la ciudad, utilizando el entorno urbano como una herramienta para promover el reconocimiento, la sensibilización y el compromiso social.
De esta manera, la intervención busca recordar que la violencia contra las mujeres puede manifestarse de distintas formas y que su prevención requiere tanto de políticas de acompañamiento como de una mayor conciencia colectiva.
Atención y acompañamiento durante todo el año
Además de los mensajes de concientización, el espacio incorpora información sobre los recursos disponibles en San Lorenzo para atender situaciones de violencia de género.
La ciudad cuenta con un equipo interdisciplinario que brinda asistencia, acompañamiento y tareas de prevención a quienes atraviesan estas situaciones.
También se recordó la disponibilidad de una línea telefónica para denuncias y consultas, que funciona durante las 24 horas, todos los días del año.
Una intervención permanente en el espacio público
Con esta acción, el municipio busca que la concientización sobre la violencia contra las mujeres tenga presencia más allá de las fechas conmemorativas.
La ubicación de las baldosas en un sector transitado de la ciudad apunta a mantener visible el mensaje y acercar a la comunidad información sobre los mecanismos locales de asistencia.
La iniciativa se suma a las acciones de sensibilización y prevención que buscan promover el reconocimiento de las distintas expresiones de violencia de género y facilitar el acceso a herramientas de acompañamiento.