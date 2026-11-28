Intervención urbana

San Lorenzo incorporó mensajes de concientización sobre violencia de género en el espacio público

La intervención se realizó el 25 de noviembre, en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Las piezas fueron instaladas junto al Centro de Atención al Turista, sobre bulevar Sargento Cabral, con frases destinadas a generar conciencia sobre las distintas formas de violencia de género. Además, se difundió la línea local de atención y consultas, disponible durante las 24 horas.