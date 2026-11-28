Rafaela puso en marcha una nueva etapa de planificación urbana que apunta a promover el desarrollo de terrenos vacantes, baldíos o con urbanizaciones inconclusas ubicados en distintos puntos de la ciudad.
Rafaela inicia un proceso para ordenar el desarrollo urbano en 14 sectores de la ciudad
A partir de la implementación del programa Áreas de Desarrollo Prioritario (ADP), el municipio buscará promover el desarrollo de terrenos vacantes o con urbanizaciones inconclusas en distintos barrios. La primera etapa contempla 14 fracciones ubicadas en seis sectores de Rafaela y prevé instancias de diálogo y negociación con sus propietarios.
La iniciativa comprende inicialmente 14 fracciones y se instrumentará mediante el programa Áreas de Desarrollo Prioritario (ADP), contemplado en el Código Urbano y actualizado a través de la Ordenanza N.º 5.652.
El proceso comenzó a partir de un decreto firmado por el intendente Leonardo Viotti y cuenta con el respaldo del Concejo Municipal. En esta primera instancia, los sectores alcanzados se encuentran en los barrios Mora, Pizzurno, 17 de Octubre, Los Arces, Belgrano y en las inmediaciones de la Universidad Nacional de Rafaela (UNRaf).
La propuesta busca intervenir sobre espacios que permanecen sin desarrollar dentro del ejido urbano, incluso cuando están rodeados de sectores consolidados y cuentan con infraestructura y servicios en sus cercanías. También comprende inmuebles con edificaciones que presentan condiciones de obsolescencia o deterioro.
Qué sectores y propiedades contempla el programa
Las Áreas de Desarrollo Prioritario están destinadas a identificar terrenos que, por su ubicación y características, pueden incorporarse al crecimiento de la ciudad mediante nuevos proyectos urbanísticos.
La normativa alcanza a lotes baldíos, fracciones sin desarrollar, urbanizaciones que quedaron inconclusas y predios cuyas construcciones se encuentran en estado de degradación. En esta primera etapa, el relevamiento municipal comprende 14 fracciones distribuidas en seis sectores de Rafaela.
El criterio central es aprovechar espacios disponibles dentro de la trama urbana, evitando que el crecimiento de la ciudad dependa exclusivamente de la expansión hacia zonas periféricas.
Diálogo con los propietarios y convenios urbanísticos
La implementación del programa contempla un procedimiento que comienza con la notificación formal a los propietarios de los terrenos alcanzados. Esta instancia preliminar tiene como finalidad abrir un canal de diálogo y negociación con los titulares de los inmuebles para avanzar en alternativas de desarrollo.
El esquema también incorpora un régimen tributario especial, previsto como herramienta de incentivo para promover la utilización de estos espacios y evitar que permanezcan sin actividad durante períodos prolongados.
Una vez acordadas las condiciones de cada intervención, los proyectos deberán formalizarse mediante convenios urbanísticos entre el municipio y los propietarios privados. En esos acuerdos se establecerán las obligaciones de las partes, los plazos y las distintas etapas necesarias para concretar las obras.
Infraestructura, conectividad y nuevos espacios para crecer
Entre los objetivos del programa se encuentra mejorar la integración de distintos sectores de Rafaela mediante la apertura de calles, la conexión entre barrios y la extensión de los servicios públicos.
El aprovechamiento de terrenos que ya cuentan con infraestructura cercana también permitiría generar nuevas parcelas destinadas a viviendas y actividades económicas, incorporando esos espacios a la dinámica urbana.
De esta manera, las Áreas de Desarrollo Prioritario buscan establecer un mecanismo de planificación y negociación para intervenir sobre sectores vacantes o inconclusos, con la intención de favorecer un crecimiento más integrado y aprovechar mejor la infraestructura existente en la ciudad.