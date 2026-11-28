De cara al futuro

Rafaela inicia un proceso para ordenar el desarrollo urbano en 14 sectores de la ciudad

A partir de la implementación del programa Áreas de Desarrollo Prioritario (ADP), el municipio buscará promover el desarrollo de terrenos vacantes o con urbanizaciones inconclusas en distintos barrios. La primera etapa contempla 14 fracciones ubicadas en seis sectores de Rafaela y prevé instancias de diálogo y negociación con sus propietarios.