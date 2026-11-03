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Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Colón
Unión
El próximo 27 de noviembre

Con muestras y exhibiciones, San Agustín celebrará la cultura y el deporte local

La celebración tendrá lugar en el Polideportivo "Islas Malvinas", desde las 19.30, bajo la temática "El Universo de la Cultura y el Deporte". Habrá exhibiciones deportivas, muestras culturales y propuestas para compartir una noche de encuentro comunitario.

En esta oportunidad, la celebración tendrá como eje temático “El Universo de la Cultura y el Deporte”En esta oportunidad, la celebración tendrá como eje temático “El Universo de la Cultura y el Deporte”
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San Agustín se prepara para vivir una nueva edición de la Fiesta de la Cultura y el Deporte, un encuentro que reunirá a representantes de las distintas disciplinas artísticas y deportivas que se desarrollan en la localidad.

La tercera edición del evento se realizará el viernes 27 de noviembre, a partir de las 19.30, en el Polideportivo “Islas Malvinas”, con una propuesta que busca mostrar el trabajo, el talento y los aprendizajes de quienes participan durante el año de las actividades culturales y deportivas.

San Agustín volverá a vivir una gran celebración comunitaria con la segunda edición de la Fiesta de Cultura y Deporte.En esta oportunidad, la celebración tendrá como eje temático “El Universo de la Cultura y el Deporte”

En esta oportunidad, la celebración tendrá como eje temático “El Universo de la Cultura y el Deporte”, una consigna que servirá de marco para una noche de exhibiciones, expresiones artísticas y actividades recreativas.

Exhibiciones deportivas y muestras culturales

Durante la jornada, los asistentes podrán recorrer y disfrutar de distintas presentaciones vinculadas con las disciplinas que forman parte de la oferta cultural y deportiva de San Agustín.

San Agustín celebró la 2.ª Fiesta de Cultura y DeporteEn esta oportunidad, la celebración tendrá como eje temático “El Universo de la Cultura y el Deporte”

Las exhibiciones deportivas y las muestras culturales permitirán mostrar el trabajo desarrollado a lo largo del año, además del compromiso, la dedicación y el esfuerzo de quienes participan de cada propuesta.

La iniciativa también busca generar un espacio para que familiares y vecinos puedan acompañar a los protagonistas y conocer las diferentes actividades que se llevan adelante en la comunidad.

Una celebración con eje en el talento y la participación

Bajo la temática “El Universo de la Cultura y el Deporte”, la fiesta propone poner en valor la creatividad, la pasión y las capacidades de niños, jóvenes y adultos que forman parte de las distintas disciplinas.

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La actividad se plantea como una oportunidad para compartir experiencias, reconocer el recorrido de los participantes y fortalecer los espacios de integración que se generan a través del deporte y la cultura.

Una noche para disfrutar en familia

Además de las presentaciones y exhibiciones, durante el encuentro habrá servicio de buffet para quienes asistan.

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Desde la organización también invitaron a los vecinos a llevar sus sillones para disfrutar cómodamente de la propuesta al aire libre, en una noche pensada para compartir en familia y con amigos.

La convocatoria está abierta a toda la comunidad y tendrá como escenario el Polideportivo “Islas Malvinas”, el viernes 27 de noviembre desde las 19.30.

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