San Agustín se prepara para vivir una nueva edición de la Fiesta de la Cultura y el Deporte, un encuentro que reunirá a representantes de las distintas disciplinas artísticas y deportivas que se desarrollan en la localidad.
Con muestras y exhibiciones, San Agustín celebrará la cultura y el deporte local
La celebración tendrá lugar en el Polideportivo "Islas Malvinas", desde las 19.30, bajo la temática "El Universo de la Cultura y el Deporte". Habrá exhibiciones deportivas, muestras culturales y propuestas para compartir una noche de encuentro comunitario.
La tercera edición del evento se realizará el viernes 27 de noviembre, a partir de las 19.30, en el Polideportivo “Islas Malvinas”, con una propuesta que busca mostrar el trabajo, el talento y los aprendizajes de quienes participan durante el año de las actividades culturales y deportivas.
En esta oportunidad, la celebración tendrá como eje temático “El Universo de la Cultura y el Deporte”, una consigna que servirá de marco para una noche de exhibiciones, expresiones artísticas y actividades recreativas.
Exhibiciones deportivas y muestras culturales
Durante la jornada, los asistentes podrán recorrer y disfrutar de distintas presentaciones vinculadas con las disciplinas que forman parte de la oferta cultural y deportiva de San Agustín.
Las exhibiciones deportivas y las muestras culturales permitirán mostrar el trabajo desarrollado a lo largo del año, además del compromiso, la dedicación y el esfuerzo de quienes participan de cada propuesta.
La iniciativa también busca generar un espacio para que familiares y vecinos puedan acompañar a los protagonistas y conocer las diferentes actividades que se llevan adelante en la comunidad.
Una celebración con eje en el talento y la participación
Bajo la temática “El Universo de la Cultura y el Deporte”, la fiesta propone poner en valor la creatividad, la pasión y las capacidades de niños, jóvenes y adultos que forman parte de las distintas disciplinas.
La actividad se plantea como una oportunidad para compartir experiencias, reconocer el recorrido de los participantes y fortalecer los espacios de integración que se generan a través del deporte y la cultura.
Una noche para disfrutar en familia
Además de las presentaciones y exhibiciones, durante el encuentro habrá servicio de buffet para quienes asistan.
Desde la organización también invitaron a los vecinos a llevar sus sillones para disfrutar cómodamente de la propuesta al aire libre, en una noche pensada para compartir en familia y con amigos.
La convocatoria está abierta a toda la comunidad y tendrá como escenario el Polideportivo “Islas Malvinas”, el viernes 27 de noviembre desde las 19.30.