El próximo 27 de noviembre

Con muestras y exhibiciones, San Agustín celebrará la cultura y el deporte local

La celebración tendrá lugar en el Polideportivo "Islas Malvinas", desde las 19.30, bajo la temática "El Universo de la Cultura y el Deporte". Habrá exhibiciones deportivas, muestras culturales y propuestas para compartir una noche de encuentro comunitario.