Fenómeno de El Niño

Villa Gobernador Gálvez refuerza su sistema de prevención hídrica

El equipamiento fue entregado por el Gobierno provincial mediante un convenio de comodato y estará disponible para intervenir ante emergencias hídricas. Permitirá desagotar las dos lagunas del barrio La Ribera y reforzar el sistema de drenaje de la ciudad frente a lluvias intensas y posibles crecidas del río Paraná.