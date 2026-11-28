Villa Gobernador Gálvez incorporó una nueva herramienta para fortalecer su capacidad de respuesta ante posibles emergencias hídricas. Se trata de una bomba de extracción de agua con capacidad para bombear hasta 2 millones de litros por hora, que fue entregada por el Gobierno de Santa Fe y quedará a disposición del municipio para intervenir ante situaciones de lluvias intensas o eventuales crecidas del río Paraná.
Villa Gobernador Gálvez refuerza su sistema de prevención hídrica
El equipamiento fue entregado por el Gobierno provincial mediante un convenio de comodato y estará disponible para intervenir ante emergencias hídricas. Permitirá desagotar las dos lagunas del barrio La Ribera y reforzar el sistema de drenaje de la ciudad frente a lluvias intensas y posibles crecidas del río Paraná.
El equipamiento fue recibido en el marco de un convenio de comodato firmado entre la Provincia, a través de la Secretaría de Protección Civil y Gestión de Riesgos, y la Municipalidad de Villa Gobernador Gálvez, representada por el intendente Alberto Ricci.
La incorporación se enmarca en las medidas de prevención y preparación ante el escenario climático asociado al fenómeno El Niño, que contempla la posibilidad de precipitaciones abundantes y un aumento de los niveles de los cursos de agua en distintos sectores de la provincia.
Un equipo con capacidad para bombear 2 millones de litros por hora
La bomba entregada es de la marca Pivas, modelo DMS300, un equipo de tipo bajo levante utilizado para el movimiento de grandes volúmenes de agua. Según las especificaciones informadas, tiene capacidad para extraer hasta 2.000.000 de litros por hora.
Además, cuenta con los accesorios necesarios para su funcionamiento, entre ellos un caño corto, un cardán y un rollo de manga, que permitirán su puesta en operación cuando las condiciones lo requieran.
Al referirse a la incorporación, el intendente Alberto Ricci destacó la importancia de contar con este tipo de equipamiento ante posibles contingencias climáticas y señaló que la Provincia viene realizando inversiones en maquinaria pesada y sistemas de extracción de agua.
"Hoy tenemos la posibilidad de tener en Villa Gobernador Gálvez una de esas bombas, que son estilo arroceras, con la capacidad de extraer hasta 2 millones de litros de agua por hora", explicó.
Asimismo, advirtió sobre la necesidad de estar preparados ante una eventual crecida del Paraná: "Si bien el río hoy está en un nivel controlable, la creciente que pueda llegar a tener más adelante nos puede afectar. Por eso esta bomba, en caso de que sea necesario utilizarla, va a ser de mucha importancia".
Permitirá desagotar las lagunas del barrio La Ribera
Uno de los principales usos previstos para el nuevo equipamiento será el desagote de las dos lagunas ubicadas en el barrio La Ribera, que reciben el agua proveniente de los desagües pluviales de la zona.
El funcionamiento permitirá extraer el agua acumulada en estos reservorios y conducirla directamente hacia el río, recuperando capacidad de almacenamiento para recibir nuevos aportes de las precipitaciones.
De esta manera, la bomba podrá contribuir al funcionamiento del sistema de drenaje, especialmente durante períodos de lluvias intensas, cuando los reservorios necesitan mantener capacidad disponible para evitar anegamientos.
Prevención ante posibles lluvias intensas y crecidas
La incorporación del equipo forma parte de las herramientas con las que el municipio busca mejorar su preparación frente a posibles contingencias hídricas, en un contexto de seguimiento de las condiciones climáticas vinculadas al fenómeno El Niño.
La disponibilidad de una bomba de gran capacidad permitirá intervenir con mayor rapidez en sectores que requieren tareas de extracción y evacuación de agua, particularmente en zonas bajas o con dificultades de escurrimiento.
En ese sentido, contar con el equipamiento en la ciudad representa una alternativa operativa para atender situaciones de emergencia y complementar la infraestructura de desagües pluviales existente.