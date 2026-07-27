Actividad legislativa

Borla supervisó el progreso de obras en Colonia Dolores y Gobernador Crespo

El senador provincial por el departamento San Justo, Rodrigo Borla, visitó distintas localidades para supervisar el avance de obras ejecutadas con financiamiento del Gobierno de Santa Fe. Durante la recorrida destacó los trabajos en el futuro natatorio de Colonia Dolores, las mejoras en el Giuliani Football Club y la construcción del nuevo edificio del SAMCo de Gobernador Crespo.