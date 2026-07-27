En el marco de una recorrida por localidades del departamento San Justo, el senador provincial Rodrigo Borla visitó Colonia Dolores, donde junto al presidente comunal Mario Villalba inspeccionó el avance de la construcción del futuro natatorio comunal.
Borla supervisó el progreso de obras en Colonia Dolores y Gobernador Crespo
El senador provincial por el departamento San Justo, Rodrigo Borla, visitó distintas localidades para supervisar el avance de obras ejecutadas con financiamiento del Gobierno de Santa Fe. Durante la recorrida destacó los trabajos en el futuro natatorio de Colonia Dolores, las mejoras en el Giuliani Football Club y la construcción del nuevo edificio del SAMCo de Gobernador Crespo.
La obra permitirá incorporar un nuevo espacio recreativo y social para la localidad, con una pileta que estará disponible para vecinos y para las instituciones de bien público. De acuerdo con lo previsto, el complejo podría quedar habilitado para la próxima temporada estival.
Obras en el Giuliani Football Club
La agenda continuó en Gobernador Crespo, donde el legislador recorrió las instalaciones del Giuliani Football Club, institución que recientemente recibió un aporte de 20 millones de pesos a través del programa provincial Alentar.
Con esos recursos, el club inició la construcción de nuevos vestuarios, una obra considerada prioritaria por la entidad deportiva.
Durante la visita, Borla destacó la importancia de este tipo de programas para fortalecer la infraestructura de los clubes y señaló que, además del Giuliani Football Club, otras nueve instituciones deportivas del departamento San Justo también fueron beneficiadas con aportes destinados a mejorar sus instalaciones.
Avance del nuevo edificio del SAMCo
La recorrida concluyó en el SAMCo de Gobernador Crespo, donde el senador observó el avance de la construcción del futuro edificio del efector de salud.
La obra es ejecutada por el Gobierno de Santa Fe, a través del Ministerio de Salud, con una inversión superior a los 1.800 millones de pesos, y tiene como objetivo ampliar y modernizar la infraestructura sanitaria para mejorar la atención de los habitantes de la localidad y de la región.
Borla viene desarrollando una agenda de recorridas por distintas localidades del departamento San Justo para seguir de cerca el desarrollo de obras de infraestructura financiadas mediante programas provinciales, tanto en materia deportiva como sanitaria y de servicios para la comunidad.