#HOY:

Javier Milei
Maximiliano Pullaro
Colón
Unión
Actividad legislativa

Borla supervisó el progreso de obras en Colonia Dolores y Gobernador Crespo

El senador provincial por el departamento San Justo, Rodrigo Borla, visitó distintas localidades para supervisar el avance de obras ejecutadas con financiamiento del Gobierno de Santa Fe. Durante la recorrida destacó los trabajos en el futuro natatorio de Colonia Dolores, las mejoras en el Giuliani Football Club y la construcción del nuevo edificio del SAMCo de Gobernador Crespo.

Borla recorrió obras en Colonia Dolores y Gobernador Crespo financiadas con programas provincialesBorla recorrió obras en Colonia Dolores y Gobernador Crespo financiadas con programas provinciales
 13:41
+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google
Por: 

En el marco de una recorrida por localidades del departamento San Justo, el senador provincial Rodrigo Borla visitó Colonia Dolores, donde junto al presidente comunal Mario Villalba inspeccionó el avance de la construcción del futuro natatorio comunal.

elBorla recorrió obras en Colonia Dolores y Gobernador Crespo financiadas con programas provinciales

La obra permitirá incorporar un nuevo espacio recreativo y social para la localidad, con una pileta que estará disponible para vecinos y para las instituciones de bien público. De acuerdo con lo previsto, el complejo podría quedar habilitado para la próxima temporada estival.

Obras en el Giuliani Football Club

La agenda continuó en Gobernador Crespo, donde el legislador recorrió las instalaciones del Giuliani Football Club, institución que recientemente recibió un aporte de 20 millones de pesos a través del programa provincial Alentar.

Con esos recursos, el club inició la construcción de nuevos vestuarios, una obra considerada prioritaria por la entidad deportiva.

Mirá tambiénSan Justo se suma al programa Planificar Santa Fe para diseñar el desarrollo de sus localidades

Durante la visita, Borla destacó la importancia de este tipo de programas para fortalecer la infraestructura de los clubes y señaló que, además del Giuliani Football Club, otras nueve instituciones deportivas del departamento San Justo también fueron beneficiadas con aportes destinados a mejorar sus instalaciones.

Avance del nuevo edificio del SAMCo

La recorrida concluyó en el SAMCo de Gobernador Crespo, donde el senador observó el avance de la construcción del futuro edificio del efector de salud.

Borla recorrió obras en Colonia Dolores y Gobernador Crespo financiadas con programas provincialesBorla recorrió obras en Colonia Dolores y Gobernador Crespo financiadas con programas provinciales

La obra es ejecutada por el Gobierno de Santa Fe, a través del Ministerio de Salud, con una inversión superior a los 1.800 millones de pesos, y tiene como objetivo ampliar y modernizar la infraestructura sanitaria para mejorar la atención de los habitantes de la localidad y de la región.

Mirá tambiénBorla confirmó nuevas obras educativas: cinco aulas más para escuelas de San Justo

Borla viene desarrollando una agenda de recorridas por distintas localidades del departamento San Justo para seguir de cerca el desarrollo de obras de infraestructura financiadas mediante programas provinciales, tanto en materia deportiva como sanitaria y de servicios para la comunidad.

+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google
#TEMAS:
Norte 24
Rodrigo Borla
San Justo
Salud

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro